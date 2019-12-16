Vettel: "Hedefim Ferrari ile dünya şampiyonu olmak"

Sebastian Vettel, 2015'te katıldığı Ferrari ile şimdiye kadar şampiyonluk yaşamayı başaramadı.

Son yıllarda sık sık hatalar yapan Alman pilot, takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara rağmen hedefinin Ferrari ile şampiyon olmak olduğunu söyledi.

"Evet, belki de çok duygusalım. Ama bunun bir dezavantaj olduğunu sanmıyorum. Herkes olduğu gibidir. Zaman zaman duygusal olduğumu biliyorum, ama bu oyunun bir parçası. Bu sporu yapmayı seviyorum ve kokpitte bu tutkuyu hissetmem gerekiyor. Zaman zaman biraz daha duygusal olmam bana yardımcı olabilir ama bu aynı zamanda sürüşü ve eğlenceyi de azaltır."

"Kesinlikle, umduğumuz gibi bir yıl değildi. Sezonun ilk yarısında çok fazla şey denedik ancak işe yaramadı. Bunlardan öğrenmeye çalıştık fakat işe yaramadılar. İkinci yarıda birkaç fırsatı kaçırdım. Sona doğru her şey daha iyiye gitti, ancak sonuçta istediğimiz sezon değildi. Bu yıl pek çok şey ters gitti ve doğru ritmi bulamadığınızda, genellikle başka sorunlar ortaya çıkıyor."

"Yine de, Ferrari'de beş yıl boyunca yarıştığım için oldukça minnettarım çünkü bu çok büyük bir deneyim oldu. Umarım büyük bir başarı için beş yıl daha beklemek zorunda kalmayacağız."

"Kendimi gösterebildiğim sürece yaşın bir önemi yok. Hamilton benden üç yaş büyük. Durum çok hızlı bir şekilde değişebilir. Üç başarılı yarış bunun için yeterli olur ve herkes fikrini tekrar değiştirir."

Sebastian Vettel, Ferrari, kaza sonrası Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Sık sık Vettel'in emekli olacağı konuşuluyor ve Vettel bunu düşündüğünü kabul ediyor.

"Bu konuyu özellikle düşünmedim, ama şampiyonada 12 yıldan uzun bir süre geçirdiğinizde, sırada ne olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Herhangi bir plan yapmadan hayatınıza devam etmek yanlıştır. Aynı zamanda her şeyin planlarınıza göre gidip gitmeyeceğini asla bilemezsiniz."

Öyle ki, Red Bull'a geri dönebileceği bile konuşuluyor.

"Doğrusu 2021 hakkında konuşmak zor. O kadar uzağa gitmek istemiyorum. Şu anda Ferrari ile şampiyon olmak istiyorum ve henüz orada değiliz."

Vettel bu yıl Charles Leclerc'e hem sıralama turlarında hem de yarışta mağlup oldu.

"Sezonum mükemmel değildi. Çok küçük şeylerle ilgili sorunlarımız vardı ama küçük şeyler büyük farklar yaratıyor. Sonuçta çok fazla puan kaybettik. Tabii ki tatmin olamam, kendimi geliştirmek zorunda olduğum çok açık. 2020'de Charles ile mücadele etmek kesinlikle kolay olmayacak. Genel olarak yeni nesilde çok fazla güçlü ve genç pilot var. Leclerc, Max Verstappen, Esteban Ocon, Lando Norris, Alex Albon, George Russell, Pierre Gasly..."

Sezonuna 10 üzerinden kaç puan verdiği sorusuna Vettel, "8, 9 ya da 10 için yeterince iyi değildim. 5 puan çok sert olur. O zaman 6 ya da 7 olmalı." yanıtını verdi.

Bu yıl Eddie Irvine, Jacques Villeneuve ve Mark Webber gibi isimler sık sık eleştirilerde bulundular.

"Her birimizin belirli bir görüşü var. Ancak, arka planı bilmeden hemen yargıya varmak çok sağlıksız."

"Zamanla tüm bu eleştirilerle daha iyi baş etmeyi öğreniyorsunuz. Hayatın her noktasında pek çok insan çok hızlı şekilde yargıya varıyor ve diğer şeyleri aynı hızda unutuyor."

"Bugün her şeyin oldukça hızlı ilerlediği bir dünyadayız ve hem şöhret hem de başarı çok çabuk unutuluyor. Sosyal medya kullanmıyorum çünkü özel hayatımı insanlarla paylaşma gereği duymuyorum."

"Çocuklarımın benle aynı fikirde olacağını sanmıyorum çünkü cep telefonları ile olan dinamikler ilkokulda başlıyor. Bu yüzden herkes buna katılmak zorunda, aksi taktirde yabancılaşıyorsunuz. Bu konudan uzaklaşmamız imkansız."

Vettel, bu yılki araçta denge sorunlarıyla boğuştuklarını söyledi.

"Bu yılki araçta denge sorunları vardı. Temel sorun buydu ve bunun tüm sezon boyunca devam ettiğini söyleyebiliriz. Aracın virajlardaki hızı ve dengesi yeterince tutarlı değildi. Özellikle arka uç en zayıf noktamızdı. Her şeyden önce bu durum, sürekli zaman kaybettiğimiz yavaş ve orta hızlı virajlarda kendisini gösterdi ve bunu da düzlük hızımız sayesinde telafi etmek her zaman mümkün olmadı."

Kibarlığıyla bilinen Vettel, Leclerc için bir noel hediyesi aldığını da söyledi.

"Takım arkadaşım Charles benden bir hediye alacak. Ne olduğunu söyleyemem, yoksa sürpriz olmaz. Lewis, Max ve Kimi benden güzel kartlar alacaklar. Muhtemelen bu kez de onlardan bir yanıt alamayacağım!"