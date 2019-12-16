Ricciardo 2019’un “beklenmedik” olayını ortaya çıkardı

Birden fazla yarış galibi Renault’a 2019 sezonu için katıldı ancak Fransız takım 2018’de markalar şampiyonluğunda yakaladığı 4.lüğün gerisine düştü, sezonu ise karışık bir şekilde bitirdi.

Ricciardo’nun bu sene yakaladığı en iyi sonuç Monza’da aldığı 4.lük olurken şampiyonada 9. olan pilot, yakaladığı en iyi yarış performansında en kötü sonuçlarından birini aldığını söyledi.

“Daha belirli olanları söylemeyeceğim, Monza ve Kanada’da aldığım sonuçlardan dolayı. Herkes bana bakıp ‘Spa’da ne oldu, ortalıkta yoktun’ diyecektir.”

“Ancak Spa’daki yarış, hem o günün getirdiği sonuçlarla (bir önceki gün yaşanan Anthoine Hubert’in ölümcül kazası) beraber ilk virajda aracımda taban hasarı oluştu.”

“Dürüst olmak gerekirse, o olaydan sonra arabayı sürmek çok korkutucuydu. Çok daha az downforce’a sahiptik. Eau Rouge’u tüm yarış boyunca bir düzinenin yarısından daha az şekilde tam gaz geçmişimdir."

"Bu size ne kadar korkutucu olduğuna dair bir fikir veriyordur.”

Ricciardo Belçika GP’sinde sıralama turlarını kalanların en iyisi olarak tamamlamış olsa da yeni bir Renault güç ünitesine geçtiği için 5 sıra grid cezası aldı.

Yarışın ilk turunda Racing Point sürücüsü Lance Stroll ile temas yaşayan Ricciardo, erken bir pit stop yapmak zorunda kaldı ve yarışın son noktalarında 7.sıradan 14’e kadar geriledi.

Motorsport.com’un sürücü puanlama hükümleri sonucu Ricciardo’nun performansı “Zorlu şartlarda, 7 sıra kaybederken çok iyi bir girişimde bulundu, ancak lastiklerinin durumundan dolayı güçsüz bir pozisyondaydı.” olarak tanımlandı.

Ricciardo “kimsenin beklemediği” performansı seçtiğini kabul etti ancak yaptığı sürüşün onu tatmin ettiğini belirtti.

“Bilmiyorum, o gün bir farklı bir dikkat ve ilham seviyesiyle sürüş yaptım. Her ne kadar yarış bitiminde 14.sırada kalmış olsak da kişisel bir düzeyde, yaptığım en iyi sürüşlerden biriydi ve performansımdan çok memnunum.”

Çeviri: Efe Kahya