Yamamoto, 2020’de Red Bull’da görev alabilir

Çifte Super Formula şampiyonu Yamamoto, Japonya Grand Prix’sinin ilk antrenman seansına Toro Rosso ile katılarak ilk kez resmi bir F1 seansında sürüş yapmıştı.

Bu, takıma Yamamoto’nun araçtaki performansını değerlendirme fırsatı vermiş ve 31 yaşındaki Japon sürücü etkileyici bir performans göstermişti. Ayrıca süper lisansa sahip olması da, gelecek sene padokta bir rol alma fırsatını mümkün kılmıştı. Ancak bu görevin Red Bull’la mı yoksa Toro Rosso’yla mı olacağı net değil.

Motorsport.com’a konuşan Honda’nın F1 genel müdürü Masashi Yamamoto, “Onun hakkında Red Bull ve Helmut Marko ile görüşmeler yaptığımızı doğruluyoruz.”

“Oldukça iyi bir teklifimiz var, ancak bu sadece Honda’nın veya takımın kararı değil. Elbette Naoki’nin kendisiyle de konuşmamız gerekiyor.”

“Farklı serilerde yarışıyor. Görüşmeler devam ediyor.” dedi.

Honda’da yarışan son sürücü, 2008’de Super Aguri Honda ile mücadele eden Takuma Sato’ydu.

Honda’nın son yıllarda Formula 2’ye soktuğu genç sürücüler, F1’e geçmek için gerekli başarıları elde edemediler. Ancak Honda, Red Bull ile birlikte sürücü programının en iyi üyelerine fırsat vermenin hâlâ değerli olduğunu düşünüyor.

“Elbette Honda’nın Japon genç sürücüler için bir temel oluşturması çok iyi bir şey. Sahip olduğumuz genç sürücülere ve diğer Japon sürücüler üzerinde iyi bir etki oluşturacak.”

Gelecek sene Formula 2’ye katılma ihtimali bulunan Formula 3 yarış galibi Yuki Tsunoda, Honda’nın F1’e yükselebilecek en parlak yeteneği gibi görünüyor.

19 yaşındaki sürücü, Avrupa’da geçirdiği ilk sezonda FIA F3’te yarıştı ve bir galibiyet aldığı sezonu ilk 10’da tamamladı.

Tsunoda, F2 yarış galibi Nobuharu Matsushita gibi diğer ismi duyulmuş olan Honda sürücülerinden çok daha genç. Matsushita, GP2/F2’de dört sene ve Super Formula’da bir sene geçirmesine rağmen süper lisansa sahip değil.

Masashi Yamamoto, Honda’nın genç sürücülerinin kendilerinin F1 için yeterli olmalarını kanıtlamalarının “gerçekten zor” olduğunu, çünkü çeşitli yeteneklerin gerekli olduğunu kabul etti.

Masashi Yamamoto, Super Formula sürücüsü Naoki Yamamoto’nun, Matsushita’nın ve belki de Tsunoda’nın F1’de başarılı olacak kadar yetenekli olduklarını belirtti. Ayrıca eski F2 sürücüleri Tadasuke Makino ve Nirei Fukuzumi’nin de “çok hızlı ve çok yetenekli” olduklarını söyledi, ancak her ikisinin de F1 padoğuna dönmelerinin olası görünmediğini belirtti.

“Elbette yetenek ve hız gerekiyor, ancak bu sadece bununla ilgili değil.”

“Jenson Button’ı görüyorsunuz, hızlı ancak kişiliği ile taraftarlara ve medyaya karşı çok iyi. Ve ayrıca takım ilişkisi, insanlara yaklaşım da önemli. Bunlar da gerçekten önemli.”