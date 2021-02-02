Imola, tribünleri aşı olan taraftarlara açabilir

Dünya çapında 103 milyon kişide COVID-19'a rastlanırken, bunlardan 2,24 milyonu hayatını kaybetti ve 57,3 milyonu ise iyileşti.

Şimdiye kadar İtalya'da 2,56 milyon COVID-19 vakasına rastlandı. Bunların 88 bin 845'i hayatını kaybederken, 2,02 milyonu ise iyileşti.

Formula 1, geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın Imola pistiyle F1'e ev sahipliği yapması konusunda yeni bir anlaşma yapmıştı ve şu anda günlük vaka sayıları 7 binlere inmiş durumda.

Bu, Imola'nın Nisan ayındaki yarışı seyircili yapma konusundaki umutlarını artırıyor. Ancak o tarihe kadar vaka sayılarında yeniden artış yaşanabilir.

Şu anda dünya çapında aşılama çalışmaları başladı ve aynı şey İtalya için de geçerli.

Emilia Romagna Bölgesi'nin Belediye Meclis Üyesi Daniele Marchetti, Corriere dello Sport gazetesiyle yaptığı son röportajda, aşılama çalışmalarıyla beraber yarışa sadece aşı olan taraftarların alınabileceğini söyledi.

Marchetti, "Halkın varlığı önemsiz bir konu değil. Aslında, bu maliyetlerde önemli bir değişikliğe yol açabilir."

"Eğer halkın katılmasına izin verilmezse, Imola konsorsiyumu için tüm masraflar yaklaşık 2 milyon euroyu bulacak."

“Başkanımız Bonaccini'nin sözlerinden öğrendiğimiz kadarıyla sadece aşılanmış vatandaşları yarışa almayı düşünüyorlar ve hızlı testlerden artık bahsedilmiyor." dedi.