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Verstappen’nin Honda F1 motorunda hasar olmadığı doğrulandı

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Silverstone’daki kazanın ardından Max Verstappen’in aracının motorunun hasar almadığı doğrulandı ve Hollandalı pilot, mevcut motorunu kullanmaya devam edecek.

Verstappen’nin Honda F1 motorunda hasar olmadığı doğrulandı

Geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda Verstappen, Copse virajında Lewis Hamilton ile temas yaşamıştı ve ardından 51 G kuvvete maruz kalan Red Bull pilotunun aracı büyük ölçüde hasar almıştı. Bu kaza, Red Bull’a yaklaşık 1.8 milyon dolara mâl oldu.

Fakat Honda, Verstappen’in mevcut motorunda hasar olmadığını doğrulayarak Macaristan Grand Prix’si ve sonrasında aynı motoru kullanmaya devam etmesi için onay verdi.

Cuma günkü antrenman seansları ardından konuşan Honda F1 Teknik Direktörü Toyoharu Tanabe, “Silverstone’daki kazanın ardından Max’ın hiçbir sorun yaşamadığını görmek güzel. Britanya Grand Prix’sinde kullandığı güç ünitesini kontrol ettik ve her şey normal bir şekilde çalışıyordu.” dedi.

Honda’nın Verstappen’e yeşil ışık vermesi, Hamilton ile mücadelesi açısından da oldukça olumluydu çünkü takımların bir sezonda 3 içten yanmalı motor, turbo şarjör ve hibrit motor parçaları kullanma şansı var ve bu sınır aşılırsa ceza ve yaptırımlar uygulanıyor.

Hem Verstappen hem de Hamilton şu anda ikinci güç ünitelerindeler ve bu nedenle, Silverstone’daki motorunu kullanamaması Verstappen’e, 23 yarışlık takvimde ilerleyen zamanlarda sorun yaratabilirdi.

Cuma günkü ilk antrenman seansını birinci sırada tamamlayan Red Bull pilotu, ikinci antrenman seansında Mercedes sürücüleri Valtteri Bottas ve Hamilton’ın arkasında ancak 3. olabildi.

Red Bull, Hungaroring’de öğleden sonrayı pistin sıcak koşullarına göre ayarlamaya çalışarak geçirdi ve bu nedenle Verstappen, Mercedes’le aralarında “kapanamayacak kadar büyük bir farkın” olmadığını söyledi.

Red Bull pilotu, “İlk antrenman seansından ikincisine geçişte bazı ayarlar denedim. Şimdi bunlardan hangilerinin işe yaradığına ve hangilerinin işe yaramadığına bakmamız gerekiyor. Ayrıca pist de çok sıcaktı ve bu asla size yardımcı olmuyor."

"Daha iyisini yapabileceğimiz bazı alanlar var. Aracı tek turda geliştirmeliyiz fakat aynı zamanda uzun sürüşlerde de durumu geliştirmemiz gerekiyor. Bakılacak çok fazla şey var ama şoke edici bir şey yok."

"Bunun [aradaki farkın] kapatılamayacak kadar büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece genel olarak sıcak hava şartları nedeniyle kolay bir gün değildi. Bu yüzden her şeyi detaylıca analiz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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