Vettel: "Cumartesi günü bu pozisyonlarda yer almak harika olur"

Sebastian Vettel, ilk seansta ilk ona giremese de, ikinci seansta sekizinci en iyi zamanı yaptı ve güçlü bir cuma gününü geride bıraktı.

Seansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alman pilot, genel olarak hafta sonuna iyi başladıklarına dikkat çekti.

Vettel şöyle dedi: "Bence iyi bir seanstı. Sorun yaşamadığımız iyi bir gün geçirdik. Sabah bölümünde yapmamız gereken bazı işler vardı ve onları yaptık. Öğleden sonra ise daha çok tur attık."

"Eğer yarınki sıralama turlarını bugünü bitirdiğimiz yerde noktalarsak, muhtemelen bunun iyi bir pozisyon olacağını düşünüyorum. Fakat daha fazlasını istiyoruz. Bakalım gece neler bulacağız. Sanırım bizi sınırlayan kısımların nereler olduğunu biliyoruz ve şimdi bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor."

Vettel, geliştirebilecekleri bazı yerler olduğunu da ekledi.

"Bence bu öğleden sonraki turum iyiydi, biraz daha fazlasını yapabilirdim ama sanırım herkes aynısını yapabilirdi."

"Nerede olduğumuza bakacağız. Burada güvene sahip olmak çok önemli çünkü bu pistte araca güvendiğiniz takdirde fark yaratabilirsiniz. Sonuçta burada virajlar birbiri ardına geliyor, düşünmek için çok fazla zamanınız olmuyor. Bu yüzden yarın sabah bunu yakalayabilirsek o zaman bence iyi bir seansa sahip olabiliriz."

"Sıcak şartların daha yumuşak lastikler için daha ideal olduğunu düşünüyorum. Cumartesi günkü sıralama turlarında, sizin de dediğiniz gibi tek tur performansı yarışa iyi bir pozisyonda başlama açısından kritik olacak."

"O noktadan sonra neler yapabileceğimize bakacağız. Burada geçiş yapmak çok zor. İmkansız değil ama çok zor. Özellikle birbirimize bu kadar yakınken, geçiş sayısının çok az olacağını düşünüyorum."

"Bunu söylerken, lastik tarafında neler olacağını da görmemiz lazım. Yani doğru şekilde yapmamız gereken birçok şey var."

"Bence iyi bir dengeye sahibiz ve kesinlikle son yarışa kıyasla yaklaşımımız farklı. Çünkü son yarışta, antrenmanlardan hemen sonra sıralama turları vardı, bir şeylere bakmak için çok fazla zamanınız yoktu ya da ayarlar üzerinde çalışmak için hiç zamanınız yoktu. Şimdi ise bir şeyleri geliştirmek için daha fazla vaktimiz var."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images