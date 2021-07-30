Sainz, yağmur yağmasını umuyor

Sainz bugün yapılan birinci antrenman seansını dördüncü sırada tamamlasa da, ikinci seansta 12. sıradan iyisini yapamadı ve sonuç olarak Ferrari için ''garip'' bir gün olduğunu söyledi. Aynı zamanda yüksek sıcaklıkların onları rakiplerine kıyasla neden daha fazla etkilediğini de açıkladı.

İspanyol pilot şu ifadeleri kullandı: ''Evet bugün biraz garip bir gündü. Sanırım birinci antrenmanda her şey iyi hissettiyordu sonra ikinci antrenman biraz garip geçti çünkü araç kötü hissettirmiyordu ancak sanırım diğerleri gelişmeyi başardı.''

''Pistteki sıcaklıklar daha da yüksekti ve bu yüzden biraz geri gittik. Burada analiz etmemiz gereken bir şeyler var. Yağmur yağma riski var ve umarım hava biraz da bulutlu olur. Böylece tekrar önlere çıkabiliriz.''

%60 yağmur riski var ve bunun onlara hafta sonunun kalanında yardım edip etmeyeceği sorulan Sainz, ''Bence yağmur bize yardımcı olabilir. Yağmur herkese yardımcı olabilir çünkü sıcaklıklar bugün çok yüksekti ve lastikler çok sınırdaydı. Ancak yağmurun diğerlerine kıyasla bize biraz daha yardımcı olabileceğini düşünüyorum.''

İspanyol pilot, Ferrari'nin Leclerc'in Monako'da aldığı pole gibi bir senaryo yaşanmasını da beklemiyor ve Macaristan'ın İtalyan takımı ''savunmasız'' bıraktığını düşünüyor.

''Ne yazık ki buraya gelirken paketimizde bazı zayıf yönler olduğunu biliyorduk, bazı virajlarda çok iyi performans gösteremeyeceğimizi biliyorduk. Bunu, bugün kanıtladık sanırım. Monako'da bir antrenman seansında 10 veya 11. sırada değildik. Bugün ne yazık ki bir şeyler ters gitti ve kendimizi ilk 10'un dışında bulduk. Bu da, bu tür bir pistte savunmasız olduğumuz anlamına geliyor.''

Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc, birinci antrenmanda yedinciyken, ikinci antrenmanda 11. sıradaydı. Ancak takım arkadaşının aksine Leclerc yağmur yağmasından yana değildi.

Leclerc, ''Umarım yarın sıralama turlarında daha fazla performans bulabiliriz çünkü bu pistte geçiş yapmak zor. Cumartesi günü daha güçlü olmalıyız ve diğer yarışlara kıyasla odağımız Cumartesi gününde olacak.''

''Sıcaklıkların düşmesini tercih ederim ve eğer yağmur yağmazsa bizim için mükemmel olur.'' ifadelerini kullandı.

Ferrari Macaristan Grand Prix'sinden önce Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü sıradaki McLaren'ın sadece 15 puan arkasında dördüncü sırada yer alıyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images