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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Verstappen: "Yarışı ilk virajda kazanmazsınız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez, Azerbaycan GP'den hemen önce açıklamalarda bulundular.

Verstappen: "Yarışı ilk virajda kazanmazsınız"

Max Verstappen, Bakü'de gerçekleştirilen yarışa üçüncü sıradan başlayacak ve geçmişte iyi startlar alarak ilk viraja lider girmeyi başardığı görülmüştü.

Hollandalı pilot şu anda şampiyonayı lider götürüyor ve yarışta şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton ikinci sıradan başlayacak.

Yarıştan hemen önce değerlendirmelerde bulunan Verstappen, "Bakü'deki yarışlar genellikle ilginç oluyor, Cuma günü aracımız uzun sürüşlerde iyi. Eğlenceli bir yarış olacağına eminim ama zirveye çıkmamız gerekiyor."

"Yarışlar ilk virajda kazanılmaz, bu yüzden temiz sürmek ve buna göre hareket etmek önemli olacak. Hızlı bir aracımız var ve diğerlerinin ne kadar rekabetçi olacağını göreceğiz. Fakat kendimize güveniyoruz." dedi.

Sergio Perez ise dün kırmızı bayrak nedeniyle sıralama turlarında yedinci oldu ve Lando Norris'in cezasıyla beraber altıncı başlayacak.

Perez, yarıştan hemen önceki röportajında, "Dün hayal kırıklığı yaratan sıralama turlarının ardından yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Hafta sonu boyunca mükemmel bir tempo gösterdik, bu yüzden bugün mücadeleye dahil olmalıyız ve umarım iyi bir start alırız."

"Önümüzde her şeyin olabileceği uzun bir yarış var. Sakin kalmak ve iyi bir sonuç elde etmek gerekiyor."

"Bu pistte bitiş çizgisine ulaşmak özellikle önemli. 2019 dışında Bakü'deki diğer tüm yarışlar çılgınca geçti. Sanırım bugün de aşağı yukarı aynı olacak, bu yüzden dediğim sakin şekilde bitiş çizgisine ulaşmam çok önemli olacak."

"Cuma günü uzun sürüşlerde hızlıydık ve bugün savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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