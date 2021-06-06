McLaren hissedarı Mansour Ojjeh, 68 yaşında vefat etti

McLaren'ın pazar sabahı yaptığı açıklamayla İsviçre doğumlu iş adamının, Cenova'da ailesinin yanındayken hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Ojjeh, Formula 1 camiasında McLaren'la tanınan bir isimken, aslında spora Williams'la başlamıştı.

Babasının kurduğu Techniques d'Avant Garde (TAG) yatırım şirketi, 1979 yılında Williams'ın sponsoru olmuştu.

İngiliz takım, o yıl İngiltere Grand Prix'sinde ilk galibiyetini almıştı ve 1980 yılında da Alan Jones'la birlikte ilk kez Formula 1 dünya şampiyonasını kazanmışlardı.

1981 yılının sonunda McLaren patronu Ron Dennis, TAG'ın, kendi takımına ortak olması için Ojjeh'le konuşmuştu ve bir Porsche turbo motorunu, birlikte karşılayacakları bir anlaşma hazırlamışlardı.

Niki Lauda ve Alain Prost'un 1984 yılındaki dünya şampiyonasını domine etmesiyle, McLaren-TAG ortaklığı çok başarılı gidiyordu.

Aynı yılın sonralarında Ojjeh, McLaren'ın çoğunluk hissedarı olmuştu.

Dennis'i, bir yol otomobili üretmenin ticari açıdan mantıklı olacağına ikna edebilen Ojjeh, McLaren'ın otomotiv endüstrisine girmesindeki ilham olmuştu

TAG'ın, McLaren'la olan ortaklığı yol otomobilleri, elektronikler ve şirketin pazarlama bölümleri sayesinde güçlü kaldı.

Dennis, McLaren F1 takımından çekildiğinde, Bahreyn'li yatırım şirketi Mumtalakat'ın da takımın hissedarı olduktan sonra, Ojjeh'in hisselerinin etkisinin azalmasına rağmen, İsviçreli iş adamı takıma sadık kaldı.

Ojjeh, 2013 yılında İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (akciğer hastalığı) nedeniyle, çifte akciğer nakli geçirmişti.

Sonrasında tam sağlığına dönüp McLaren'la çalışmaya devam etse de, takımdaki yerini 2020 yılında oğlu Sultan'a bıraktı.

Ojjeh yine de Formula 1'in büyük bir taraftarı olarak kaldı. 2017 yılında Autosport'a verdiği bir röportajda, McLaren'la olan birlikteliğinin bir ailenin parçası olmaya benzediğini söylemişti.

''İnsanları görmeyi seviyorum, bazılarını uzun süredir tanıyorum. Garaja girmeyi, pitte olmayı seviyorum. Tabii ki iyi yaptığımız zaman kazanmayı da seviyorum.''

''Bu, Formula 1'in zorluğu. Aynı zamanda başka ülkelerde olmak da zor. Bizim için çalışan ve bunları başarmamızı sağlayan insanlara teşekkür etmeyi seviyorum çünkü onlar övgüyü hak ediyor. Şirkette 3500 kişi varken, yapabileceğimizin en azı bu.''