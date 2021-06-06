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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Wolff, esnek kanat protestosu hakkında henüz karar almamış

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff, Azerbaycan Grand Prix'sinde, Red Bull'un arka kanadını protesto edip etmeyecekleri kararını henüz vermediklerini söyledi.

Wolff, esnek kanat protestosu hakkında henüz karar almamış

Geçtiğimiz haftalarda FIA'nın esnek kanatlara getirdiği sınırlamalar sonrasında Mercedes ve Red Bull arasındaki gerilim arttı.

Mercedes, rakipleri Red Bull'un, Bakü'de esnek kanatların avantajını kullanacak olmasından dolayı rahatsızdı ve bunun yaşanması durumunda, Red Bull'u protesto edeceklerini söylemişlerdi.

Protesto, herhangi bir seanstan sonra anında yapılabilir ancak Alman takım cuma veya cumartesi günkü seanslardan sonra herhangi bir aksiyon almadı.

Wolf, esnek kanat konuşmalarının, herkesin çok zamanını aldığını düşündüğünü ancak takımının bu konuda nihai bir karara varmadığını söyledi.

Avusturyalı takım patronu, bakacakları ilk şeyin, Red Bull'un yarışta kullandıkları kanatın analizini olduğunu söyledi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Autosport tarafından protesto yapıp yapmayacakları sorulan Wolff şunları söyledi: ''Esnek kanat konuşmalarının herkesi sıkmaya başladığını düşünüyorum ve buna ben de dahilim.''

''Sanırım göreceğiz. Onların aracında ne olduğunu ve yarışta ne kullanacaklarını bilmiyorum. Sonrasında karar vereceğiz.''

McLaren da, FIA'nın esnek kanat testlerini geciktirmesinden rahatsız olan başka bir takımdı.

Takım patronu Andreas Seidl, Bakü'deki yarışta esnek kanat kullanılması durumunda, bu konuyu FIA'ya bırakacaklarını açıkladı.

''Dürüst olmak gerekirse, sıralamalarda ne olduğunun analizini henüz görmedim. Kendimizle uğraşmakla meşguldük ve genelde de kendimize odaklanmayı deniyoruz.''

''Ancak bence, aksiyon almak konusunda top FIA'nın elinde ve teknik kurallarda ne yazılıysa o şekilde hareket edebilirler. Biz şu an sadece kendimize odaklıyız.''

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Jonathan Noble

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