Vrstappen, Wolff'un "Red Bull favori" yorumuna katılmıyor

Red Bull, geçen yılın son bölümünde ortaya koyduğu güçlü performans sonrası dikkatleri üzerine çekti ve Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull'un bu yıl favori olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Max Verstappen, şu anda tahminde bulunmanın anlamsız olduğuna dikkat çekti.

Wolff'un Red Bull'la ilgili sözlerinin sorulması üzerine Verstappen şöyle dedi: "Buna dahil olmak istemiyorum. Her zaman olduğu gibi Bahreyn'e gittiğimizde nerede olacağımızı göreceğiz."

"Yeni araç hakkında konuşmayı sürdürebiliriz ancak 100 kilometrelik ilk sürüşü demo lastiklerle tamamladık ve tam gaz dahi gitmedik. Yani hiçbir şeyi buna dayandıramazsınız."

"Şimdilik hiçbir şey bilmiyorum ve bir şeyleri abartmak istemiyorum. Sakin kalmak ve işimize odaklanmak istiyorum. Pist dışında değil, pist üstünde konuşmalıyız. Bunu yapmamızı tercih ederim."

Verstappen, spordaki yedinci yılını geçirecek ve şimdiye kadar güçlü performans gösterse de henüz şampiyonluk savaşı veremedi.

"Tabii ki bunu istiyorum. Her zaman iyi bir performans göstermeyi istiyoruz. Red Bull da bunu biliyor ve birlikte kazanmak istiyoruz. Bu konuda aynı fikirdeyiz ve bir şeyleri gerçekleştirmeye başlamalıyız."

Verstappen bu yıl Sergio Perez'le takım arkadaşı olacak ve yeni takım arkadaşıyla ilk çalışmaların olumlu gittiğine dikkat çekti.

"Perez çok rahat görünüyor. Aslında onunla iyi anlaşıyorum ve birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum. O gerçekten iyi bir insan, ki bu takım için de önemli bir şey. Her şey bizim için iyi gidiyor. Neler olacağını zaman gösterecek ama şimdilik her şey iyi gidiyor."

"Checo bize, şimdiye kadar edindiği deneyimi ve sahip olduğu bilgileri getirdi. Şimdiye kadar farklı takımlarda ve farklı güç ünitelerinde geçirdiği yılları biliyoruz. Sahip olduğu bilgileri ve farklılıkları takıma aktarabilir. Bu yüzden umarım takıma yardımcı olabilir veya en azından onlara birkaç şey hakkında farklı fikirler verebilir."

"Checo'nun F1 kariyeri boyunca yaptığı gibi yine iyi bir iş çıkarmasını bekliyorum. Onunla beraber çalışacağım için heyecanlıyım ve umarım takıma pek çok puan getirebiliriz."

Farklı bir takım arkadaşının avantajları ve dezavantajları sorulduğunda Verstappen, "Aslında benim için durumu o kadar da değiştirmiyor. Ancak bilirsiniz, takım olarak her zaman iki araçla birden mümkün olduğunca çok puan almak istiyoruz."

"Bakalım bu sene daha iyiye gidecek mi? Ancak hedefimiz bu. Hepimiz durumu Mercedes için zorlaştırmak istiyoruz. Favori onlar, bu yüzden her şeyin nasıl gideceğini görmek lazım." yanıtını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool