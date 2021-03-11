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Formula 1 / Özel Haber

Ön bakış: 2021 F1 sezon öncesi testleri başlıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Formula 1 sezonu, 12 Mart Cuma günü itibariyle sezon öncesi testlerle resmen başlıyor. Test dönemine dair tüm ayrıntıları sizler için derledik.

Ön bakış: 2021 F1 sezon öncesi testleri başlıyor

Bir süre önce 2021 F1 araçlarının lansmanlarıyla hareketlenen Formula 1 dünyasında sırada testler var. Sezon öncesi testler, Formula 1 taraftarları için her zaman keyifli ve eğlenceli geçer ancak bu sene testler kısıtlı olması nedeniyle çok kısa sürecek.

Normalde İspanya'da yapılan sezon öncesi testleri bu sene Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleşecek ve testlerden iki hafta sonra yine Bahreyn'de sezonun ilk yarışı gerçekleştirilecek. Koronavirüs nedeniyle alınan ekonomik tedbirler sonucu test haftası azalmakla kalmadı, aynı zamanda gün sayısı da azaldı.

7 sene sonra ilk defa testlere ev sahipliği yapacak Bahreyn'de 12, 13, 14 Mart tarihlerinde olmak üzere sadece üç gün test yapılacak. 3 gün boyunca testler Türkiye saati ile 10:00'da başlayıp 19:00'da sona erecek. 14:00 ila 15:00 arasında öğle arası verilecek.

Testlerin Bahreyn'de olacak olması, takımların normalde kış döneminde İspanya'da özellikle sabah yaşadığı sıkıntıları yaşamayacakları manasına geliyor. Barcelona ve Jerez'de sabah saatlerinde pist ıslak ve soğuk olabiliyordu. Bu seneki testlerin Bahreyn'de olacak olması nedeniyle şartlar daha sıcak olacak. Böylece pilotlar ve takımlar lastikleri ısıtmakta sorun yaşamadan hemen çalışmalara başlayabilecekler. Bu, takımların Pirelli'nin bu sene için hazırladığı ve bir saniye civarında yavaş olması beklenen yeni lastiklerini daha hızlı anlamalarına yardımcı olacak.

Ancak testlerin Bahreyn'de olacak olması nedeniyle özellikle pilotların daha temkinli olması gerekecek. Testler Barcelona'da olduğunda olası bir kazada yedek parça ya da test edilmesi planlanan yeni parça daha hızlı bir şekilde piste ulaşabiliyordu. Bahreyn'de mesafe nedeniyle bu pek kolay olmayacak.

Şu ana kadar Haas hariç tüm takımlar 2021 F1 araçlarını gerçekte ya da bilgisayar çizimleriyle tanıttılar ve bazıları çoktan film çekimi kapsamında araçlarını piste çıkardı. Ancak ilk gerçekçi sürüş ve görüntüler Bahreyn'de olacak. Haas, sabah 08:30'da yeni aracını görücüye çıkaracak ancak birçok takımın gerçek aracını da gün içerisinde görmüş olacağız.

Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Aston Martin

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Fotoğraf: Haas F1 Team

Araçların temeli geçen seneki araçlar olduğu için çok fazla dayanıklılık sorunu olacağı düşünülmüyor ancak özellikle taban bölümünde yapılan değişiklikler nedeniyle takımlar bir an önce rüzgar tüneli ve CFD verilerinin pist üstü verileriyle uyumlu olup olmadığına bakacaklar. Taban demişken, şu ana kadar ister gerçek araba, ister çizim görüntüleri olsun takımlar büyük ölçüde taban tasarımlarını saklamayı tercih ettiler. Testlerle birlikte nelerin saklandığını da göreceğiz. Her ne kadar araçlar oturmuş olsa da Ferrari ve Honda, bu sene için yeni motorlar hazırladılar. Bu açıdan onlar için testler önemli olacak. Testler hem kısıtlı olacağı, hem de sezon içerisinde antrenman seansları kısalacağı için takımların yeni araçlarını en kısa sürede anlamaları ve yenilikleri çalıştırmaları büyük önem kazanacak.

Testler yeni araçlar kadar takımların pilot kadroları açısından da merak uyandırıyor. Fernando Alonso, iki senelik aranın ardından Alpine (eski Renault) takımıyla geri dönerken, Sebastian Vettel'i Aston Martin (Racing Point), Daniel Ricciardo'yu McLaren, Carlos Sainz'ı Ferrari, Sergio Perez'i Red Bull'da izleyeceğiz. Bu deneyimli isimlerin yeni takımlarda olmalarının dışında Mick Schumacher, Yuki Tsunoda ve tartışmalı Nikita Mazepin testlerin ve ardından sezonun çaylak isimleri olacaklar.

Geçen sene olduğu gibi sezon öncesi testler, resmi bir seans olarak kabul ediliyor. Bu sayede testler hem canlı olarak F1TV Pro üzerinden yayınlanacak, hem de F1 resmi internet sitesi üzerinden canlı dereceler sunulacak.

Her yıl olduğu gibi Motorsport.com Türkiye ekibi olarak testleri en hızlı şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız.

Testlerden önce ve sonra tüm haberleri sizlere aktaracağız. Ayrıca TSİ 10:00'dan 19:00'a kadar aralıksız olarak canlı anlatımlar yapacağız. 

Test boyunca en iyi pist üstü fotoğraflarının yanı sıra, analizler ve videolar paylaşacağız.

12 Mart Test Programı

Takım Sabah seansı pilotu Öğle seansı pilotu
Alfa Romeo Racing ORLEN Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi
Alpine F1 Team Esteban Ocon Esteban Ocon
Aston Martin Cognizant Formula One Team Sebastian Vettel Lance Stroll
McLaren F1 Team Daniel Ricciardo Lando Norris
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Valtteri Bottas Lewis Hamilton
Red Bull Racing Honda Max Verstappen Max Verstappen
Scuderia AlphaTauri Honda Pierre Gasly Yuki Tsunoda
Scuderia Ferrari Mission Winnow Charles Leclerc Carlos Sainz
Uralkali Haas F1 Team Mick Schumacher Nikita Mazepin
Williams Racing Roy Nissany Roy Nissany

 

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Editör Abdullah Çelik

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