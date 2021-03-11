F1, çeşitliliği artırmak için bir üniversite burs planı açıklıyor

F1 geçtiğimiz Haziran ayında, serideki çeşitliliği artırmak adına, stajyerlik ve burs finanse edecek bir dernek kurmuştu.

Bu konuda F1’e kökten değişiklik getirmeye çalışan yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, geçtiğimiz sezonda spora çeşitlilik getirilmesi hakkında konuşmuştu.

Perşembe günü ilk defa gerçekleştirilen Autosport International Connect’de konuşan, F1’in İşletme ve Strateji Yöneticisi Yath Gangakumaran, F1’in burs programı hakkındaki yeni detayları paylaştı.

F1, burs programı kapsamında, çeşitli ve geleneksel olarak yeterince temsil edilmemiş öğrencilerin okul ücretlerinin tamamını ödeyecek ve aynı zamanda öğrencilere okullarına tamamen odaklanmaları için harçlık sağlayacak.

Gangakumaran konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’2020, dünyaya önemli bir konuyu sergilemekle ilgiliydi ve 2021 yılında sadece konu hakkında konuşmayacağız, aynı zamanda bu konuda aksiyon da alacağız.’’

‘’Öncelikle iş kurma açısından, birçok farklı girişimin başlatıldığını göreceğiz. F1 imkanları dahilinde, geleneksel olarak yetersiz temsil edilen geçmişli öğrencilere farklı departmanlarımızda stajlar, eğitimler vereceğiz.’’

‘’Bu deneyimin sadece bir antrenman olmayacağına emin olmaya odaklandık. [Öğrencilerin] Aynı zamanda, başka şirketlere de yanlarında götürebilecekleri beceri ve özellikler kazanmalarını istiyoruz. Bu, şirketimizdeki iş fırsatlarında ilk sırada geliyor.’’

‘’İkincisi de burslar. Çeşitliliğe sahip genç mühendislik öğrencilerine burs sağlayacağız. Bütün üniversite ücretlerini karşılayacağız.’’

‘’Aynı zamanda her yıl harçlık da göndereceğiz ki okurken çalışmak zorunda kalmasınlar.’’

‘’Bursiyerlerin takımlarda tecrübe kazanabilmesini sağlamak için tüm takımlarla birlikte çalışıyoruz. Böylelikle, daha önce olmadığını düşündükleri bir Formula 1 kariyeri fırsatına sahip olacaklar.’’

F1 aynı zamanda, 2021’de sekiz Grand Prix gerçekleştirecek W Series’i takvime ekleyerek, motor sporlarında kadınlara yer verilmesine de odaklanıyor.

Gangakumaran, F1’in, motor sporları basamaklarının yetenekle çıkıldığını ve hiçbir grubun dezavantajlı olmadığını göstermek için FIA’yla çalıştığını da açıkladı.

‘’Karting’i daha ulaşılabilir ve daha yetenek bazlı yapmak için FIA’yla çalışıyoruz.’’

‘’Aynı zamanda sürücülerin çeşitli basamaklarda ne kadar çaba harcadığını görmek için yapılan çalışmalara bakıyoruz ve bir topluluğa karşı herhangi bir dezavantaj durumu olup olmadığını görmeye çalışıyoruz. Örneğin, harcanan güç açısından, bir F2 veya F3 aracındansa, F1 aracını kullanmak daha mı kolay, bunu öğrenmeye çalışıyoruz.’’

‘’Verilere bakmaya başlamamız gerek ve eğer ekosistemdeki sorun buysa, FIA yeni kurallar getirebilir ve bazı toplulukları için bu dezavantajı kaldırabiliriz.’’