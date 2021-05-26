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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Şu ana kadar daha az hata yapan taraftık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturyalı ekibin bu yıl şimdiye kadar daha az hata yapan taraf olduğunu ve bu sayede şampiyonada Mercedes'in önünde yer aldığını söyledi.

Verstappen: "Şu ana kadar daha az hata yapan taraftık"

Lewis Hamilton'ın Monako'da yedinci olması ve Valtteri Bottas'ın yarışı kalmasının ardından Red Bull, bu yıl tüm yarışlarda podyuma çıkmayı başaran tak takım konumunda yer alıyor.

Max Verstappen bu yılki Bahreyn, Portekiz ve İspanya yarışlarını ikinci bitirirken, Emilia Romagna ve Monako'da galibiyete ulaşan taraf oldu. 

Bu başarılar her iki şampiyonada birden Red Bull'u zirveye taşımayı başardı.

Azerbaycan GP öncesi şampiyonayı dört puan farkla ilk sırada götüren Verstappen, "Pazar günleri Mercedes'in arkasında kaldığımız birkaç yarışın ardından dünya şampiyonluğu için olan yarışta olduğumuzu göstermek zorundaydık."

"Monako'da şampiyonluk için savaştığımızı kanıtlamamız gerekiyordu ve biz de öyle yaptık."

"Şu andan itibaren her pazar günü iyi puanlar almak, hatalardan kaçınmak ya da en azından büyük hatalardan kaçınmak önemli olacak."

"Şimdiye kadar daha az hata yapan taraf bizdik ve bu yüzden şu anda şampiyonanın zirvesindeyiz."

"Kazanacak bir aracım olmadığında ikinci veya üçüncü sırada finiş görmeyi öğrendim. İçgüdüleriniz her zaman denemeniz gerektiğini söyler ve bu da sizi çok büyük bir risk almaya iter."

"Fakat yedi yıl içinde çok deneyim kazandım ve hem hatalarımdan hem de başarılarımdan dersler çıkardım. Şimdi bu durumu nasıl daha iyi yöneteceğimizi biliyorum. Bu, benim için en büyük değişiklik oldu. Her zaman hızlı olduğumu biliyordum ama aynı zamanda çok fazla şey öğrendim."

Ancak Verstappen, Mercedes'in Bakü'de güçlü şekilde döneceğinden emin.

"Bakü'de yine yenilmesi gereken takım onlar olacak. Çünkü normal pistlerde çok hızlılar."

"Şu anda şampiyonaya liderlik ediyoruz ve umarım sezon sonuna kadar burada kalırız. Bunu yapabilmek adına her fırsatı değerlendirmeliyiz. "

"Şimdilik sadece fabrikada ve pistte çalışan herkese teşekkür etmeliyim. Bu galibiyetin tadını çıkaracağız."

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Editör Kemal Şengül

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