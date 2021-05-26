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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

McLaren, Ricciardo'nun şasisini değiştirebilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren, Monako'daki yarışın ardından durumu detaylıca analiz edecek ve seçeneklerden bir tanesi Daniel Ricciardo'nun şasisini değiştirmek.

McLaren, Ricciardo'nun şasisini değiştirebilir

McLaren'da Lando Norris oldukça iyi bir performans göstermesine rağmen, takım arkadaşı Daniel Ricciardo aynı şeyi yapabilmiş değil.

Avustralyalı pilot, Monako'da zaman zaman takım arkadaşından bir saniye daha yavaştı ve sıralama turlarında ilk ona giremedi.

Yarışta Norris'ten tur yiyen Ricciardo, yaşananları açıklamakta zorlanıyor ve McLaren da neler olduğunu araştırıyor.

Geçmişte bu denli büyük farklar olduğunda şasi değişikliği ya da benzeri şeyler yapılıyordu Şimdi bir benzeri MCL35M için düşünebilir.

Ricciardo, şasi değiştirip değiştirmeyecekleri sorusuna, "Eminim takım her şeyi kontrol eder."

"Şahsen neler olduğunu kendime de soruyorum. Çünkü belki de henüz araca alışamamışımdır. Ancak farka bakarsanız çok büyük olduğunu görürsünüz."

"Şahsen üzerime düşeni yapacağım. Fakat şimdiye kadar olanları bir kenara bırakmak ve Bakü'de her şeye baştan başlamak istiyorum." dedi.

Ricciardo, durumun kendisi için zor olduğunu da kabul ediyor.

"Yarış dünyasıyla olan ilişkim her zaman 'aşk-nefret' şeklinde oldu. Bazı günlerde bu spor, dünyada yapmayı en çok sevdiğim şey olur, bazılarında ise cevap dahi bulamam."

"Sanırım bu ilişki karting döneminde başladı. Yerel bir yarışın gridine geldim ve motorum çalışmadı. O gün ön taraftaydım ve benim için harikaydı. Fakat sonrasında motor çalışmadı ve büyük bir darbeydi."

"İki gün sonra, aynı piste geri döndüm ve kartingi ittiğim zaman çalıştı. O zaman yarış araçlarının ne kadar sinir bozucu olabileceğini anladım."

"Kim bilir belki Bakü'ye gideriz ve olmak istediğim pozisyonlara geri dönerim."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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