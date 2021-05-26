Stroll: "Monako'daki kerblerde tüm şansımı kullandım!"

Monako’daki yüzme havuzu bölgesindeki şikan, Formula 1’deki en zor yerlerden biri çünkü viraja mükemmel bir giriş yapmanız ve bariyerleri santimetrelerle teğet geçmeniz gerekiyor ama en ufak temas bile pilotu pist dışına iterek zorlu sarı kerblerin üzerinden geçmesine neden olabiliyor.

Cumartesi günkü sıralamaların üçüncü bölümünde Charles Leclerc, tam olarak bu durum yüzünden kendini bariyerlerde bulmuştu.

Lance Stroll, bu kerbler nedeniyle yarışta kendisini bir anlığına havada bulduğunda yarış dışı kalacağını hissetti ancak Kanadalı pilot, Monako GP'yi sağlam bir şekilde tamamlamayı başardı.

Motorsport-Total.com’a verdiği demeçte Stroll, “Oldukça sarsıldım.”

“İlkinde kurtulmayı başardım ama ikinci seferde oldukça zorlandım. Genelde bunun nasıl olduğunu düşünebilirsiniz. Bu yüzden oldukça mutluydum.”

“Bütün şansımı orada kullandım!” dedi.

Aston Martin, 2021’de şu ana kadar orta gruptaki rakipleri McLaren ve Ferrari’ye karşı sağlam bir performans ortaya koyamadı ve bunun yanında son yarışlarda Alpine de ilerleme kaydetmeye başlamıştı.

Fakat Monako, Aston Martin için büyük bir motivasyon kaynağı oldu çünkü Sebastian Vettel 5. sırada finiş görerek yeni takımında şu ana kadarki en iyi sonucunu elde ederken, 13. sıradan start alan Stroll ise 8. olarak yarışı puan barajı içerisinde tamamladı.

Monte Carlo’nun dar caddelerinde 5 sıra kazanmak oldukça büyük bir başarı ve Stroll, bunu mümkün kılan takımını, harika stratejileri için takdir ediyor.

“Bugün mükemmel bir stratejiye sahiptik ve sert lastikler çok iyi çalıştı.” yorumunu yaptı.

Lance Stroll, Aston Martin 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fakat Stroll’un bu sonucu kısa bir süre için tehdit altındaydı çünkü yetkililer, aracın pitten çıkarken sınır dışına taşmış olma ihtimaliyle ilgili bir inceleme başlattı. Tekrar yapılan incelemelerde, sol ön lastiğinin bir noktada çizgiye değdiği görüldü.

İnceleme sonucunda bir ceza verilmemesine ve Aston Martin’in Stroll’e incelemeyle ilgili bilgi vermemesine rağmen, Kanadalı pilot olası cezayı duyduğunu ve bu nedenle hızlı turlar atmak için zorlamaya başladığını söyledi.

"Açıkçası bunu kokpitten duydum, bu yüzden birkaç iyi tur attım. Sonuçta, arkamdaki araçla yaklaşık 30 saniyelik fark vardı. Bu nedenle 10 saniyelik bir cezanın üstesinden gelinebilirdi.” dedi.

Stroll’un pitten çıkarken sınırı aşmaya çok yakın olmasının nedeni ise Aston Martin’in, Alpine pilotu Esteban Ocon’un önünde piste dönmeye çalışmasıydı.

Stroll, “Ocon ile bir uzun mesafeli bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu duydum, bu yüzden zorluyordum.”

“Limitte olduğumu zaten biliyordum ve ondan 6 saniye önde piste çıktım.” dedi.

Monako’nun Formula 1 takvimindeki farklı pistlerden biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda Stroll, Aston Martin’in puan almaya devam edebilmesi için daha fazla ilerleme göstermesi gerektiğini düşünüyor.

Kanadalı pilot, “Rakiplerimiz çok güçlü ve [bu hafta sonu] elbette diğerlerinin sorunlar yaşamalarından faydalandık. Leclerc, Bottas ve Hamilton normalde oldukları pozisyonlarda değillerdi.”

“Bu yüzden eğer puan almaya devam etmek ve ön sıralarda savaşmak istiyorsak daha fazla gelişmeye ihtiyacımız var.” dedi.