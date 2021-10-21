Verstappen, sezonun kalan kısmında büyük güncellemeler beklemiyor

Red Bull, bu yıl 2021 aracını uzun süre geliştiren takımlardan biriydi fakat bir süredir 2022 aracına odaklanmış durumdalar. Bu yüzden kalan kısımda güncelleme getirilmesi pek olası değil.

Ancak Mercedes'in son yarışlardaki yükselişi, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor ve eğer Red Bull, kalan yarışlarda bir şeyler yapamazsa, şampiyon olmaları oldukça zor olacak.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ExxonMobil'in bir etkinliğinde Motorsport.com'a konuştu.

Verstappen, "Mercedes, son birkaç yarışta gerçekten çok güçlüydü ve Austin'in onlar için oldukça iyi bir pist olduğunun farkındayım. Fakat geçmişe baktığımızda orada iyi sonuçla aldık ve bu yüzden bekleyip, neler olduğunu görmek zorundayız."

"Türkiye bizim için bir başka güzel hafta sonuydu ama asfaltta çok fazla yol tutuş vardı. Bu yüzden belki de bu asfalt nedeniyle aracın davranışı biraz farklıydı. Sanırım o hafta sonundan bazı şeyler öğrendik ve bu hafta sonunun nasıl gideceğini göreceğiz."

"Mevcut aracımızı biraz daha iyi anlamaya ve hızını nasıl geliştirebileceğimizi görmeye çalışıyoruz. Yani her şey sadece araca aerodinamik güncelleme getirmekle ilgili değil. Aynı zamanda lastiklerle de ilgili çünkü sonuçta yere temas eden tek şey bu. Lastiklerle en doğru yaklaşımı bulursanız, oldukça büyük bir fark yaratabiliyor."

"Ayrıca hafta sonu öncesinde yapılan, ayar ve hazırlık çalışmalarının yanı sıra, cuma günü nasıl başlayacağımız hakkında yapılan çalışmalar var. Yani etki edebileceğimiz ve daha iyi olmaya çalışabileceğimiz bazı şeyler var. Yapmaya çalıştığımız şey bu." dedi.

Sonraki yarışlarda araca güncelleme gelip gelmeyeceği sorusuna Verstappen, "Her hafta sonu doğal olarak aracı daha iyi anlamaya çalışıyorsunuz. Kazanıp kazanmadığınız veya bir takımın gerisinde olup olmadığınızın bir önemi yok, her zaman daha iyisini yapabileceğiniz şeyler oluyor. Fakat sezonun sona doğru araca gelen büyük şeyler olmaması çok doğal." cevabını verdi.