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Ralf: "Şampiyonluk için paramı Hamilton'a yatırırım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ralf Schumacher, mevcut şartlar altında şampiyonluğu Mercedes ve Lewis Hamilton'ın kazanacağı görüşünde.

Ralf: "Şampiyonluk için paramı Hamilton'a yatırırım"

Red Bull, yılın ikinci yarısında yapılan beş yarışta iki galibiyet alırken, aynı şekilde Mercedes de iki galibiyet aldı.

Ancak Alman üreticinin tempo anlamında Red Bull'a kıyasla daha güçlü olduğu görülebiliyordu.

Şu anda Verstappen ve Hamilton arasında 6 puanlık bir fark var. Takımlar şampiyonasında ise Mercedes'in 36 puanlık üstünlüğü var.

F1-Insider.com'a konuşan Ralf Schumacher, Mercedes'in sahip olduğu güç göz önüne alındığında, şampiyonluğun favorisinin Lewis Hamilton olduğunu bulunuyor.

Ralf, "Şu anda paramı Hamilton'a yatırırım."

"Mercedes, Türkiye'de çok güçlüydü. Red Bull'un mücadeleye dönebilmek adına bir şeyler bulması gerekiyor. Aksi takdirde durum Max Verstappen için pek de parlak görünmüyor."

"Önemli olan, takım arkadaşlarının ne kadar güçlü olabileceği. Valtteri Bottas, son yarışlarda Sergio Perez'den daha güçlüydü. Perez'in artık bu eğilimi durdurması gerekiyor." dedi.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko da kalan pistlerde mükemmel olmaları gerektiğine katılıyor.

"Bakü'deki yarış şimdi olsaydı, Mercedes'i hâlâ kontrol altında tutabilir mıydık bilmiyorum. Çünkü sonradan önemli ölçüde geliştiler."

"Bilmediğimiz yeni pistlere gittiğimizde, hemen araç ayarı ve lastik aşınması anlamında komple resmi elde etmek çok önemli olacak."

"Mükemmel olmalıyız. Bu, şimdiye kadar her zaman Mercedes'in alanı oldu."

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