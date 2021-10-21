Sainz: "2022 aracı, mevcut araçlara kıyasla tamamen farklı hissettiriyor"

Formula 1 takımları şu anda gelecek yıl kullanılmaya başlanacak olan yeni araçlar üzerinde çalışmaya devam ediyorlar ancak tasarımlar henüz tamamlanmamış olsa bile simülatördeki sürüşler başlamış durumda.

McLaren pilotu Lando Norris, geçtiğimiz günlerde yaptığı açılamada, 2022 aracının mevcut araçlar kadar güzel olmadığını söyledi ve yeni araçların tamamen farklı hissettirdiğine dikkat çeki.

Şimdi ise Ferrari pilotu Sainz'dan benzer bir açıklamada geldi. İspanyol pilot, 2022 aracını Maranello'daki takım simülatöründe denediğini ve Norris'in görüşünü paylaştığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Sainz, Norris'in 2022 aracıyla ilgili görüşlerini paylaşıp paylaşmadığı sorulduğunda, "Padoktaki milyon dolarlık soru bu."

"Kendi aracımızın nasıl hissettirdiğini biliyoruz ve sürücüler arasında 'sizinki nasıl hissettiriyor?' gibiyiz."

"Bence padokta ve sürücüler arasında 'Vay canına, bu oldukça farklı bir araç, bulunduğumuz noktadan ve mevcut aracın şu anki hissinden oldukça uzak' gibi bir düşünce trendi oluşmaya başladığını düşünüyorum." dedi.

2022 araçlarıyla beraber araçlar artık araç üzerindeki parçalar sayesinde değil, zemin etkisi sayesinde yere basma gücü üretecek.

Değişen yere basma gücü konseptiyle beraber araçlar virajlarda tamamen farklı bir yol tutuş hissine sahip olacak.

Sainz, "Bu büyük bir değişiklik olacak ve belki de kendi aramızda, bunun oldukça büyük bir değişiklik olacağı düşüncesini kabul etmeye başlıyoruz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari with 2022 18-inch Pirelli Zero Photo by: Pirelli

"Padokta konuşulanlara baktığımda, araçla ilgili bir şey söylemesem bile dedikodular bu yönde ilerliyor. Ne de olsa tabii ki yeni araç hakkında bir şey söyleyemem." dedi.

Sainz, bu yılın başından bu yana simülatörde 2022 aracı üzerinde çalıştığını ve Ferrari'nin her şeyini bu projeye aktardığını söylüyor.

"Ocak veya Şubat'tan beri bu aracı sürüyorum ve son seans geçen haftaydı."

"Bu yıl yaptığımız her Pirelli lastik testinden sonra bile simülatöre girdik ve lastik modelini kontrol edip, araca yerleştirmeye çalıştık."

“2022 projesi üzerinde yapılacak çok iş var, tüm fabrika ellerinden geldiğince çalışıyor. Her şey tam gaz gidiyor ve bunu Ferrari için iyi bir fırsat olarak görüyoruz.

“Kazanabilecek miyiz yoksa kazanamayacak mıyız? Bu farklı bir soru. Fakat irade, çaba ve niyet kesinlikle var. Simülatörde yaptığımız çalışmalar göz önüne alındığında aynı şey sürücü tarafı için de geçerli."