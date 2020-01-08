Verstappen, sezon başına 40 milyon euro mu kazanacak?

Formula 1'de son yıllarda etkileyici bir performans sergileyen Max Verstappen, 2020 sürücü pazarı için kilit isimlerden biriydi.

Ancak Hollandalı pilot, 2020 sonunda biten sözleşmesini sürpriz şekilde 2023 sonuna kadar uzatma kararı aldı. Bu da en az üç yıl daha Red Bull için yarışacağı anlamına geliyor.

Genç pilotun adı Mercedes ile anılıyordu. Ancak bu anlaşma, Lewis Hamilton'ın Mercedes'te kalacağını işaret ediyor gibi görünüyor.

Motorsport.com İtalya'dan Roberto Chinchero'nun haberine göre Verstappen, Mercedes'ten olumsuz yanıt almasının ardından Red Bull'la sözleşme yenilemeyi kabul etti. Bu da Hamilton-Mercedes anlaşmasının sadece bir formaliteden ibaret olduğunu gösteriyor.

Ancak Red Bull, Verstappen'in takımda kalmaya ikna edebilmek için de kesenin ağzını açmak zorunda kaldı.

Habere göre Verstappen, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro'yu aşkın bir para kazanacak. Bu da Hamilton'ın Mercedes'te kazandığı paraya çok yakın.

Ancak bu rakamı Red Bull tek başına karşılamayacak. Bunun yerine sözleşmenin yarısını genç pilotun iyi bir bağa sahip olduğu Honda karşılayacak.

Verstappen'in kazanacağı para, bonuslarla birlikte 40 milyon euro'yu geçecek gibi görünüyor.

Görüşmeleri yürüten Red Bull danışmanı Helmut Marko da anlaşma sonrası "Yeni sözleşme hiç de ucuza gelmedi. Ama kendimi poker oyunundaymış gibi hissettim." demişti.

Hamilton'ın Mercedes'te kalacağı düşüncesiyle birlikte pilot pazarı için kilit isimler Sebastian Vettel, Valtteri Bottas ve Daniel Ricciardo olacak gibi görünüyor.