Vasseur sadece şampiyonlarda bulunan Leclerc özelliğini açıkladı

Leclerc sporda bulunduğu 2.yılında mükemmel bir sezon geçirdi ve dört kez Dünya Şampiyonu Ferrari takım arkadaşı Sebastian Vettel’i yenerek Sürücüler Klasmanı’nda 4.sırada sezonu tamamladı.

2018’de Formula 1’e Sauber (şu anda Alfa Romeo) ile adım atan Monakolu sürücü, ikinci yılında 2 galibiyet ve 7 pole pozisyonu aldı.

Leclerc aynı zamanda ona mal olan hatalar da yaptı, bunlardan en önemlileri Almanya ve Azerbaycan, ve yaptığı hataları her zaman kabul etti. Vasseur’e göre 22 yaşındaki genç pilotu şampiyon kalibresine sokan en büyük nedenlerden biri de bu özelliği.

Konu hakkında konuşan Vasseur şunları söyledi:

“Bana göre Charles’ın, ancak genel olarak şampiyonların, en önemli özelliği aracın içinde çok ama çok özgüvenli olmaları ve bazen çok ekstrem şeyler yapabilirler çünkü gerçekten özgüven dolu insanlar.”

“Ve bu özgüven onların araç dışında özeleştiri yapmasına, kendilerini suçlamalarına izin veriyor çünkü onlar gayet iyi biliyorlar ki onlarda o potansiyel var, onlar şampiyon olduklarını biliyorlar ve ‘evet bugün kötü sürdüm’ diyebilirler.”

“Bunu sadece bir şampiyon söyleyebilir. Kâğıt üstünde onlar herkesten iyiler ancak onlar kendilerini suçlayabiliyorlar.”

“Ve bu takım için çok iyi çünkü durum böyle olmadığında sizi yanlış yola götürebilirler.”

Leclerc’in Sauber’de takım patronu olan Vasseur, Monakolu sürücünü için çok mutlu ve başarıyı “%200” oranında hak ettiğine inanıyor.

Vasseur “Bu sene iyi bir sezon geçirdiği için onun adına çok mutluyum, özellikle Bahreyn ve birkaç yarışta biraz daha iyi olabilirdi ancak çok iyi bir iş yaptı. Sıralama turlarında inanılmaz bir temposu var, gerçekten çok etkileyici. Onun için fazlasıyla mutluyum çünkü bence o her şeyi %200 hak ediyor. Gözümün üstünde olduğu tek kişi o.” dedi.

Çeviri: Efe Kahya