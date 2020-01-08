Chadwick: "Asıl amacım Formula 1'e girmek"

21 yaşındaki Jamie Chadwick, geçen yıl Williams'a katılmış ve takımla simülatör çalışmaları yapmıştı.

İngiliz pilot yeni sezonda Williams'ın gelişim pilotluğunu yapmaya devam edecek ve aynı zamanda simülatörde daha fazla vakit geçirecek.

Chadwick, 2019'da W Series şampiyonu olmuştu ve yeni sezonda burada yarışmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Genç sürücü, hedefinin Formula 1 olduğunu dile getirdi.

Chadwick, “Geçen sezondan sonra ortaklığımızın devamı benim için çok önemli ve başarılıydı. Williams ile çalışmak başarılarımda önemli bir rol oynadı, bu yüzden devam etmek istediğimi kesin olarak biliyordum. Harika bir sezondan sonra böyle bir şans elde etmek pastanın üstündeki krema gibi."

"Geçen yıl simülatörde çok fazla çalıştığım için şanslıydım, bu yüzden Formula 1 aracını sürmenin ne demek olduğunu anladım. Ayrıca, bir birey olarak gelişmeme de yardımcı oldu. Takım çok yüksek seviyede çalışıyor - şimdi bunun için neyin gerekli olduğunu biliyorum ve bu deneyimi alt serilerde kullanabilirim."

"Geçen sezonki ana başarım W Series şampiyonluğuydu.. Ayrıca, yılın başında MRF Challenge serisinin şampiyonu oldum ve yaz aylarında Aston Martin'in direksiyonunda Nurburgring 24 Saat'i kazandım."

"2020'de tekrar W Series'e katılacağım ve şimdilik Asya Formula 3 şampiyonasında yarışıyorum ama aynı zamanda başka yarışlara katılmayı da planlıyorum."

"Sezon boyunca formda kalmak önemli olacak. Yarışlar arasında antrenman yapmak için çok fazla zaman yok, bu nedenle kışın düzgün şekilde hazırlanmanız gerekiyor."

"Tabii ki, asıl amacım Formula 1'e girmek. Williams Racing Academy'e katılmak bunun mümkün olduğunu gösteriyor ve belki de bir gün Williams'ı sürmek için yarışlara giderim." dedi.