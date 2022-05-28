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Formula 1 / Monako GP Haberler

Verstappen: "Seans boyunca ön tarafta tutuş yoktu"

Max Verstappen, seans boyunca ön tarafta tutuş olmadığını bu yüzden zaman kaybettiğini söyledi.

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Verstappen: "Seans boyunca ön tarafta tutuş yoktu"
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Red Bull pilotu, Monako GP hafta sonu boyunca çok güçlü bir performans gösteremedi ve hem takım arkadaşının hem de Ferrari pilotlarının gerisindeydi.

Sıralama seansının son kısmında ise takım arkadaşının kazası nedeniyle kırmızı bayrak çıktı ve Verstappen, turunu geliştiremeyerek 0.290 sn geride ancak 4. olabildi.

Seanstan sonra konuşan Hollandalı şunları söyledi: "Pole olmadı ama sıralama boyunca ikinci sıra için mücadele ediyorduk."

"Son turda diğerlerine karşı farklı bir stratejim vardı çünkü lastikleri tek tur için yeterince ısıtamadım."

"İkinci turumda ilk sektörde daha hızlıydım ve daha sonra beşinci, altıncı ve yedinci virajlarda da iyi gidiyordum. Fakat daha sonra önümde iki araç vardı."

"Yazık oldu ama yapacak bir şey yok. Bu Monako'nun kaosu."

Verstappen, yağmur ihtimali hakkında şunu ekledi: "Yarın bir şey yapabilmek için tek şansım bu, göreceğiz."

Verstappen, hafta sonu boyunca Perez ile arasındaki fark hakkında şunları söyledi: "Araçta iyi bir denge yoktu bu yüzden virajlara saldıramadım."

"Sonra aracı sıralama için ayarladık ve daha iyi oldu. Son turumda çok daha iyiydi ama o daha rahattı ve istediği dengeye sahipti."

"O biraz daha önden kayma ile sürebiliyor, bunu seviyor. Fakat benim için aracın ön tarafta çok güçlü olması lazım."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull pilotu, seans boyunca araçta yeterince tutuş olmadığını ve Ferrari'nin burada iyi olmasının bekledikleri bir şey olduğunu belirtti.

"Antrenmanlarda araçta birkaç şey denedik ve hepsi iyi çalışmadı. Daha sonra sıralamada bazı şeyleri değiştirdik ve bence daha iyi oldu."

"Sadece ön tarafta tutuş yoktu. Burada aracın hızlı dönmesi çok önemli ve ben bunu yapamadım. Bu yüzden çok fazla zaman kaybettim."

"Ferrari'nin önde olması beklendik bir şeydi, Monako'da her zaman iyi oluyorlar. Bu yüzden endişelendirici bir şey yok. Fakat elbette bu durumda ikinci olmayı isterdik."

"Son tur daha iyi olabilirdi. İlk sektörde 0.1 saniye daha hızlıydım ve ikinci sıradan 0.06 saniye gerideydim."

"İlk turumda 5.,6. ve 7. virajlarda soğuk lastikler nedeniyle biraz daha yavaştım ve yine de daha hızlıydım. Bu yüzden yazık oldu ama artık bunu değiştiremeyiz." dedi.

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