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Formula 1 / Monako GP Haberler

Ferrari, Leclerc'i tartı cezası almaktan nasıl kurtardı?

Charles Leclerc, Monako GP sıralamalarında Ferrari ekibinin hızlı reaksiyon göstermesi sayesinde tartıyı es geçme cezası almaktan kurtuldu.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Abdullah Çelik
Ferrari, Leclerc'i tartı cezası almaktan nasıl kurtardı?
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Monakolu pilot, sıralamalarda 2. seansın sonuna doğru tartıya çağrıldı ancak sinyali görmeyince pit yolunda devam etti.

Lerlerc tartıyı geçmesinin ardından Ferrari garajına varsaydı, mekanikerler araç üzerinde çalışsaydı ya da en basit haliyle lastikleri değiştirseydi, bunlar Leclerc'in ceza almasına yeterli olacaktı.

Ancak Ferrari takımı anında tartı çağrısını kaçırdıklarını fark etti ve Leclerc'e pit yolunda durmasını söyledi.

Mekanikerler pit yolunda Leclerc'e doğru gittiler ve onu tartıya doğru geri ittiler.

Leclerc, pit yolunda durmasını takımın sağladığını, kendisinin dur işaretini görmediğini ve onun nerede olduğunu dahi bilmediğini söyledi.

Leclerc, "Buradaki tartı çağrısı sıkıntılı çünkü pite girdiğimizde, panelin nerede olduğunu, sağda mı yoksa solda mı olduğunu dahi bilmiyorum. Çok fazla sağda ya da solda bir konumda. Bu yüzden o yöne bakmıyorsunuz."

"Tartıya çağrıldığımı görmedim. Ancak şanslıyım ki takım gördü ve bana durmamı söyledi. Beni geri ittiler. Sonrasında diğerleriyle aynı sıraya girmek harika değildi ama yine de bu zor durumdan çıkmayı başardık." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

F1 Kuralları, pilotların tartı kontrolünü kaçırmaları ve takımların araçlar üzerinde çalışmaları konusunda oldukça katı.

2019 Azerbaycan GP'de Pierre Gasly, antrenmanlarda tartı çağrısını kaçırdığı ve ardından Red Bull takımı araç üzerinde çalıştığı için pit yolundan başlama cezası almıştı. Aynı sene Sergio Perez de Amerika GP'de aynı şeyi yaşadı.

Kurallar, pilotların tartı çağrısını kaçırdığı durumlarda takımların hatayı anında düzeltmesi halinde ceza verilmemesini sağlıyor.

Leclerc, tartı çağrısını kaçırıp takımının hamlesi sayesinde ceza almaktan kurtulan ilk pilot değil.

Monako'nun yapısı, pilotların tartı çağrısı tabelasını görmesini kolaylaştırmıyor. 2019'da Leclerc, Sergio Perez ve Nico Hulkenberg bu çağrıyı kaçırmıştı.

O sene yaşanan benzer olaylarda, adı geçen pilotlar yine pit yolunda durmuş, takım çalışanları onları tartıya geri itmişlerdi.

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