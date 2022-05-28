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Formula 1 / Monako GP Haberler

Alonso, Monako'da konsantrasyonu bozulduğu için kaza yapmış

Alpine pilotu Fernando Alonso, Monako GP sıralamaların son bölümünde konsantrasyonunda bozulma yaşadığı için kaza yaptığını söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Alonso, Monako'da konsantrasyonu bozulduğu için kaza yapmış
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Sıralamalarda 5. sıraya kadar yükselen Alonso, son turunda Mirabeau'da lastiklerini kilitledi ve lastik bariyerlere vurdu.

Bu kaza, pistin daha ileride bir bölümünde Sergio Perez ve Carlos Sainz'ın karıştığı kaza ile aynı anda gerçekleşti.

Yarışa 7. sıradan başlayacak olan Alonso, Alpine'in sıralamalardaki hızından cesaret aldığını söyledi. Alonso yarışa 7. sıradan başlarken takım arkadaşı Esteban Ocon 10. sıradan başlayacak.

Alonso, "İyi bir seanstı. Üçüncü seansta iki set lastiğim vardı çünkü birinci seans beklediğimizden daha kolay geçti."

"Gerçekten 5. olabileceğimi düşünüyordum çünkü ilk denememde 5. olmuştum. Ardından ikinci hızlı turumda pistin gelişimi ile beşincilik mümkün olabilirdi. Ancak turu tamamlayamadım."

"Konsantrasyonum bozuldu, o an geç fren yaptım ve lastikleri kilitledim."

"Geriye dönüp baktığımda belki kaçış alanını kullanabilirdim. Virajı dönebileceğimi düşünmüştüm ancak bunu yapamadım."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bu yüzden öncelikle takımdan özür diledim çünkü bu sene her bir hata, bütçe sınırında daha fazla paraya mal oluyor."

"Bu açıdan kabul etmesi zor, bu yüzden sıralama seansından pek gurur duymuyorum. Yarın daha iyi bir iş çıkarmayı umuyorum." dedi.

Alonso için teselli, orada hata yapmamış olsa bile önünde yaşanan kaza nedeniyle turunu tamamlayamayacak olması.

"Kaza yaptığımda, telsizden 5. virajda olduğumu söyleyecektim. O esnada mühendisim bana '8. virajda kaza var, bu yüzden kırmızı bayrak var' dedi. Ben de ona 'Endişelenme. Ben zaten duvardayım!' dedim."

Alpine, cuma günkü antrenmanlarda tam olarak Alonso'nun kaza yaptığı noktada zıplıyor gibi görünmüştü.

Ancak takımın gece yaptığı değişiklikler, aracın sürüşünde yardımcı oldu.

Alonso, "Dün özellikle aracın ön tarafında biraz zorlanıyorduk ve zıplıyorduk."

"Ancak bugün araç içerisinde biraz daha fazla güvende hissediyor ve zorlayabiliyorduk. Bu sayede her seansta ilerlemeyi başardım. Çok fazla değişiklik yaptığımızı düşünüyorum."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team

Fernando Alonso, Alpine F1 Team

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Start pozisyonumuz ideal değildi ancak takım çok iyiydi ve araçta doğru değişiklikleri yaptı. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Pazar günkü yarışta yağmur bekleniyor olsa da, Alonso kuru zeminde bir yarışı tercih edeceğini söyledi.

Alonso, "Umarım yarın öğleden sonra iyi bir yarış çıkarabiliriz. Açıkçası yağmur gelirse işleri karıştırır. Asla neler olacağını bilemezsiniz. Muhtemelen hayatta kalma yarışı olur."

"Yani kaotik bir yarış olur. Sizin için sıkıcı olsa da kuru zeminde bir yarışı tercih ederim!"

"Bizim için o şekilde yarışı değerlendirmek daha kolay olur. Yağmur yağarsa, her şey kumara dönüşür. Bakalım şanslı mıyız?" dedi.

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