Verstappen, Red Bull'un her hafta sonu güçlü olmasını umuyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, şu anda şampiyonayı ikinci sırada götürüyor ve lider Lewis Hamilton'la arasında sadece bir puan var.

Her iki pilot da şimdiye kadar birer zafer aldı ve hem Bahreyn hem de Imola'da benzer tempoda göründüler.

Verstappen, sözlerine Red Bull'un Portimao'ya getirdiği güncellemeleri değerlendirerek başladı.

Güncellemelerin büyüklüğü sorulduğunda Verstappen, "Bu konuda bir şey söyleyemem ama elbette daha hızlı gitmeyi umut ediyoruz."

"Her zaman her alanda daha fazlasını yapabilirsiniz. Geliştirmemiz gereken tek bir büyük alan olduğunu düşünmüyorum."

"Sonuçlara baktığınızda Mercedes'in gerçekten rekabetçi olduğunu görebilirsiniz. Elbette her zaman buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Burada onlar kadar hızlı değilsek, o kadar da olumlu olmayacak. Yine de artık bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Sadece her hafta sonu güçlü olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

"Umarım tüm sezon boyunca mücadelede oluruz. Benim için en önemli şey bu. Eğer her zaman aramızda mücadele olursa, bu gerçekten iyi olur. Fakat şu anda bu konuya kişisel bakmıyorum. Sadece her hafta sonundan en iyisini çıkarmaya çalışıyorum." dedi.

Bu hafta sonunun ardından şampiyonayı lider götüren ilk Hollandalı olup olamayacağı sorusuna ise, "Önümüzde hâlâ uzun bir sezon var ve şimdi ne olduğunun bir önemi yok. Fakat elbette her zaman iyi performans göstermeye çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Takımların bir noktada 2022'ye odaklanması gerekecek ve bu durumda mücadelenin nasıl olacağı merak konusu.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Verstappen, "Elbette bunun ne zaman olacağına ben karar vermiyorum. Neler olacağını göreceğiz ve bunu zaman gösterecek. Sadece bu yıl güçlü olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor ve bunu yaparken gelecek yılla ilgili odağımızı kaybetmemeliyiz. Fakat bu konuda çok fazla endişem yok." cevabını verdi.