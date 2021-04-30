Ricciardo, Portekiz GP'de DRS bölgelerinin artırılmasından memnun

McLaren F1 takımı Imola’da, genç yetenek Lando Norris’in üçüncülüğü ile bu sezonki ilk podyumunu aldı. Takıma bu yıl katılan 7 kez yarış galibi Daniel Ricciardo ise sezona tam olarak umduğu gibi başlayamadı. Avustralyalı pilot Bahreyn’deki ilk yarışta 7. olurken Imola’da ise 6. sırada finiş gördü.

Fakat Ricciardo takımın sahip olduğu potansiyelden oldukça mutlu. Özellikle takım arkadaşının ikinci yarıştan podyuma çıkabilmiş olması onun motivasyonunu epey artırmış. McLaren pilotu, Portekiz GP basın toplantısında bu konu hakkında şöyle konuştu: “Bu beni fazlasıyla motive etti. Hızlı olduğumuz ortada, aracın rekabetçiliği ortada bu yüzden bu gerçekten cesaret verici bir durum.”

“Yarışmaya devam etmek konusunda heyecanlıyım çünkü ne kadar fazla yarış hafta sonu geçirirsek, araca o kadar hızlı alışacağım. Tabii ki de bunun en kısa zamanda gerçekleşmesini istiyorum ama bunun zamanla olacağını da biliyorum ve biraz sabır gerektirecek ama yine de çok heyecanlı ve motiveyim.”

Avustralyalı pilota şu anda yüzleştiği temel sorunun ne olduğu ve bunun üstesinden gelmeyi nasıl daha hızlı başarabileceği sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Sanırım [temel sorun] sadece yeni araca alışmak ve limitlerini bulmak. Benim teorime göre son yıllarda şimdiki kadar kural değişiklikleri olmadığı için şu an araçlar oldukça birbirine yakın. Bu yüzden herkes çok yüksek bir seviyede ve çevrelerine alışık olanlar daha rahatlar."

“Bu nedenle, bu durumda bambaşka bir takıma geçmek ve bu yüksek seviyede yeni şeyler öğrenmeye çalışmak pilotlar arasında bir fark yaratıyor. Bu mantıklı duyuluyor mu bilmiyorum ama benim teorim şimdilik bu yönde.”

Ricciardo, bu adaptasyon sürecini hızlandırmak için en önemli şeyin olabildiğince fazla tur atmak olduğunu belirtirken simülatörde zaman geçirmenin de oldukça faydalı olduğunun altını çizdi.

Ayrıca McLaren pilotu bu yarış için ekstra DRS bölgelerinin eklenmesi hakkında da yorum yaptı:

"Bence bu güzel bir şey. Bize olumsuz olarak yansıyacağını sanmıyorum. Geçen yıl hatırladığım kadarıyla, 5. virajda bir tür yakın [mücadele] olayları vardı ama belki de yeterince yakın değildi.”

“Yani bu olmasa bile kesinlikle DRS geçiş imkanlarını çok da kolaylaştırmayacak. En kötü durumda bizim tempomuzu attıracak ve sonuçta istediğimiz şey aslında bir bakıma bu. Bence bu iyi bir şey olacak."