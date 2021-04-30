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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Ocon: "Geçen yılki kadar hızlı değiliz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, bu yılki aracın geçen yıla kıyasla çok daha geride olduğu görüşünde.

Ocon: "Geçen yılki kadar hızlı değiliz"

Alpine pilotu Esteban Ocon, Imola'da gerçekleştirilen yarışta dokuzuncu sırada finiş görerek bu yılki ilk puanlarını almayı başardı.

Fransız üretici, ilk iki yarışın ardından geçen yılın aksine McLaren, Ferrari ve AlphaTauri'nin gerisinde görünüyor. 

Takımın tüm potansiyelini ortaya koyup koymadığı sorusuna Ocon, "Imola'da tüm potansiyelimizi gösterdiğimizi sanmıyorum. Kesinlikle aracın tüm potansiyeli bu değil. Bence araçtan daha fazlasını çıkarmamız gerekiyor."

"Bahreyn'den sonra Imola'da iyi bir performans göstermek güzel oldu. İlk birkaç yarışa getirdiğimiz güncellemeleri ve diğer şeyleri anlamaya devam etmeliyiz. Burada daha fazla puan kazanmak istiyoruz."

"Şu anda kendimizi McLaren ve Ferrari gibi takımların biraz arkasında görüyoruz. Fakat örneğin Imola'yı ele alırsak, mükemmel bir yarış çıkarsak yedinci veya sekizinci olabilirdik. Sürekli çok fazla puan almak kolay bir şey değil. Tutarlı şekilde puan almak, yıl sonunda fark yaratan şey olacak, ki bu kolay bir iş değil. Ancak bunu başarmaya çalışacağız." cevabını verdi.

Ocon, araçlarının geçen yılki kadar rekabetçi olmadığını da kabul etti.

"Aracımız geçen yılki kadar rekabetçi değil ve bu yıl tamamlamamız gereken uzun bir mesafe var. Bu yüzden şu anda olduğumuz yer değil, nerede bitirdiğimiz önemli. Araçtan çıkarabileceğimiz hâlâ çok fazla potansiyel var. Hâlâ odaklanmamız gereken birkaç alan var. Fakat araçla daha fazla bütünleştiğimi hissediyorum. Bazı alanlarda geçen yılki kadar hızımız yok, fakat denge anlamında Imola'da olduğu gibi daha bütünleşik hissediyorum. Odaklanmamız gereken alanları biliyoruz ve takım da bu yıl bazı güncellemeler getirmeye çalışıyor."

Ocon, Imola'daki sıralama turlarında elde ettikleri dokuzuncu sıranın, şu anda bulundukları yer olduğu görüşünde.

"Imola sıralama turlarındaki hızımızın, temelde sahip olduğumuz hız olduğunu düşünüyorum. Fakat yarışta daha fazlasına sahip olduğumuzu ve daha fazlasının mümkün olduğunu da hissettim. Bu yüzden hız anlamında hak ettiğimiz hafta sonu değildi."

"Bence bazı şeyleri daha iyi hale getirebiliriz. Her şey mükemmel değil. Bu açıdan yapabileceğimiz ve bizim tarafımızdan gelecek çok daha fazla şey var."

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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