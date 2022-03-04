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Verstappen: "Red Bull'dan ayrılmam için hiçbir sebep yoktu"

Red Bull pilotu Max Verstappen, imzaladığı yeni kontratın ardından, Avusturyalı ekiple yollarını ayırması için hiçbir sebep olmadığını söylüyor.

Verstappen: "Red Bull'dan ayrılmam için hiçbir sebep yoktu"
Kemal Şengül
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Red Bull'un genç pilotu Verstappen, 2016 yılında Toro Rosso'dan ana takıma alınmış ve çıktığı ilk yarışı kazanmıştı.

Hollandalı sürücü, son yıllarda büyük gelişim kaydetti ve Lewis Hamilton'a karşı şampiyonluk mücadelesi verdi.

Geçen yıl girdiği bu mücadeleyi kazanarak kariyerinin ilk şampiyonluğunu alan Verstappen, bugün itibariyle 5 yıllık yeni kontrata imzasını attı.

Red Bull, şu anda gridin en iyi takımlarından birisi ve aynı zamanda gelecek için umut vadediyor. Verstappen de ortaya koyduğu performansla Red Bull'u memnun ettiği için, tarafların birlikte devam etmesi çok mantıklıydı.

Verstappen, şartlar göz önüne alındığında, takımda kalmaması için hiçbir neden olmadığını belirtti.

24 yaşındaki Verstappen, "Bu kararı vermek benim için oldukça kolaydı. Her iki taraf da birlikte çalışmaya devam etmek istiyordu."

"Başından beri bu takımda kendimi çok rahat hissettim ve geçen yılın ardından artık daha rahatım."

"Bu yüzden de Red Bull ile yarışmaya devam etmek istiyorum."

"Şampiyon olduktan sonra bile hâlâ yarışlar kazanmak ve yeniden şampiyonluk için savaşmak istiyorum. Artık uzun vadeli bir kontratımız var, bu konuyu düşünmeme gerek bile yok. Birlikte sakince çalışacağız."

"Şampiyonluk için savaşmanın ve yarışlar kazanmanın yanı sıra, birlikte iyi vakit geçirmek ve Formula 1'in tadını çıkarmak da önemlidir." dedi.

Bu takımı diğerlerinden özel kılan şey sorulduğunda Verstappen, "Diğer takımlar hakkında konuşmak benim için zor çünkü başka bir takımda yarışmadım. Fakat Red Bull Racing'de kendimi rahat hissediyorum ve fabrikadaki tüm bu insanlarla çalışmaktan keyif alıyorum."

"Geçen yılki şampiyonluğu kazandıktan sonra, bu takımı en iyisi olarak görüyorum ve bu yüzden de takımda kalmak istedim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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