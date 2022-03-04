Ricciardo, hiçbir veriyi Norris'ten saklamaya çalışmıyor

Haberi dinle

Formula 1 takımları, yeni nesil araçlarıyla geçtiğimiz hafta Barselona'da gerçekleştirilen üç günlük testte piste çıktılar. Testin göze çarpan takımlarından biri de McLaren oldu.

Woking merkezli takım, test programını herhangi bir aksilik olmadan tamamladı. Takım ayrıca, yeni araçlarda görülen dalgalanma problemini çözen takımlardan biri olmayı başarmış gibi görünüyor.

Ricciardo, test sırasında 212 tur atarak en fazla kilometre kat eden ikinci sürücü oldu ve takıma olabildiğine fazla geri bildirim sağladığını söyledi. Ricciardo bu verileri takım arkadaşı ile paylaştığını da açıkladı.

Avustralyalı sürücü, formulapassion.it'e, "Olabildiğince fazla geri bildirim veriyorum. Yılın bu zamanında her şeyinizi veriyorsunuz çünkü zamanınız oluyor."

"Bir yarış hafta sonunda her zaman kısa sürede puan almaya çalışıyorsun ve çok fazla bilgi verilebildiğini düşünmüyorum."

"Onlara her şeyi vermeye çalışıyorum ve Lando ile konuşuyorum."

"Bence bu, takım arkadaşınla çalışmak ve aynı frekansı yakalamak için önemli bir zaman. Böylece takımı doğru yöne götürebiliriz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Alessio Morgese

McLaren, Barselona testinde 367 tur attı ve Norris'in 1:19.568'lik turuyla en hızlı dördüncü takım oldu.

Ricciardo, "Birçok açıdan iyi bir gündü. Bence dayanıklılık harikaydı."

"Bu, takımın ve bu aracı bir araya getirmek için çalışan herkesin sayesinde oldu. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum."

"Yeni bir araç inşa edip ve piste çıkarıp bu kadar pürüzsüzce çalıştırmakta harikaydılar. Bu nedenle tekrar teşekkürler." dedi.

Ricciardo ve Norris, 10 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak son sezon öncesi testinde yeniden piste çıkacaklar.