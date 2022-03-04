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Formula 1 Haberler

Alonso, A14 Management'ı kurdu

Fernando Alonso, genç sürücülerin kariyerlerine destek olmak amacıyla A14 Management şirketini kurdu ve ilk sürücülerini açıkladı.

Alonso, A14 Management'ı kurdu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Fernando Alonso zaten kendi karting pistine ve karting akademisine sahipti. Bu açıdan genç sürücülere mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyordu.

Fakat bazı genç yetenekleri seçip, onları yönetmek ve hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaç duyduğu değerleri ortaya koymak amacıyla A14 Management markasını kurdu.

Şu anki MP Motorsport F2 sürücüsü ve eski Britanya F3 şampiyonu Clement Novalak, bu kapsamda şirketin ilk sürücüsü oldu.

Ayrıca bu yıl İspanya F4'e geçen karting pilotu Nikola Tsolov da projede yer alacak. Bulgaristanlı sürücü, son derece başarılı bir karting kariyerine sahip.

Şirket projeye yakında daha fazla genç yeteneğin katılacağını doğrularken, Alonso'nun karting okulu/pistiyle entegre şekilde yürüyecek.

Eski Le Mans 24 Saat galibi ve çifte F1 şampiyonu Alonso, böylelikle genç ve gelecek vadeden yeteneklerin kariyerlerini en iyi şekilde yönetmiş olacak.

Alonso, "Projeye katılacak yeteneklerle deneyimlerimizi paylaşmak ve onlara hayallerini gerçekleştirme fırsatı vermek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Projede Alonso'ya Albert Resclosa Coll ve Alberto Fernandez eşlik edecek.

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