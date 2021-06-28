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Verstappen: "RB16B'nin dengesi, sezon boyunca ilk kez bu kadar iyiydi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, RB16B'nin Steiermark Grand Prix'sindeki dengesinin harika olduğunu ve aracı sürmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Verstappen: "RB16B'nin dengesi, sezon boyunca ilk kez bu kadar iyiydi"

Red Bull pilotu, pole pozisyonundan başladığı Red Bull Ring'deki ilk yarışta güçlü bir performans sergiledi ve zafere ulaşmayı başardı.

Verstappen, yarışın tüm turlarını lider geçtiği gibi, startta Lewis Hamilton'ın kendisini zorlamasına izin vermedi.

Kusursuz hafta sonunun ardından Verstappen, Hamilton'la arasındaki puan farkını 18'e çıkarmış oldu.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Verstappen şöyle dedi: "İyi bir başlangıç yapmak çok önemliydi ancak bence ilk bölümde lastikleri daha uzun dayandırmak da önemliydi."

"Lastikleri korumaya çalışırken, sahip olduğum hızın oldukça güçlü olduğunu görebiliyordum. Bazen önceki yarışlarda durum biraz daha farklıydı ve bu yüzden bunu daha iyi hale getirmek için çok çalıştık. Bence bugün çok iyiydi."

"Pit stopun ardından sert lastiğe geçtikten sonra, sanırım arka arkaya 12 araçlık bir trafiği geride bırakmak zorunda kaldık ancak onları geçtiğim zaman, hızımı sonuna kadar oldukça tutarlı şekilde korudum. Bugün aracı sürmek çok keyifliydi ki bu her zaman böyle olmuyor. Bugün gerçekten keyif alıyordum."

"Fark anlamında bakarsak muhtemelen en baskın galibiyetim buydu. Fakat bence araç dengesi de şimdiye kadarki en iyisiydi."

Verstappen, bu galibiyetle son dört yarışta üçüncü galibiyetini almış oldu ve bu yılki toplam galibiyet sayısını dörde yükseltti.

Önümüzdeki hafta sonu yapılacak Avusturya GP, yine aynı pistte olacak ve bu da Verstappen'e başka bir zafer fırsatı daha verebilir.

Avusturya GP'de bu başarıyı tekrarlamaması için bir sebep olup olmadığı sorusuna Verstappen şöyle yanıt verdi: "Bilmiyorum. Takımların yarıştan sonra her şeyi tekrar analiz edeceğini ve bu yüzden kesinlikle önümüzdeki hafta sonu doğal olarak biraz daha yakın olacağını düşünüyorum. Sonuçta neler olup bittiğine dair biraz daha anlayışa sahip olacağız."

"Tabii ki daha yumuşak lastikler kullanacağız ve bu lastikleri nasıl yöneteceğimizi görmek ilginç olacak. Ayrıca havanın nasıl olacağını da bekleyip görmemiz gerekiyor. Açıkçası bu hafta sonu iyi bir araca sahiptik ve umarım bu formu önümüzdeki hafta da devam ettirebiliriz."

Verstappen, bu yarışta lastikleri önceki yarışlara kıyasla daha iyi yönettiklerini ancak performans avantajının kendilerine bu konuda yardımcı olduğunu söyledi.

"Doğrusu ayrıntılara giremem ama her şey lastikleri sonuna kadar koruyabildiğimizden emin olmakla ilgili. Barselona'da buna sahip değildik. Ayrıca bugün hız açısından bana ayak uyduramadılar. Eğer bu tarz bir hız avantajınız varsa, tur zamanınızı biraz daha fazla yönetebilirsiniz ve bu da lastikleri sonuna kadar korumanıza yardımcı oluyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, is sprayed with Champagne on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, is sprayed with Champagne on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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