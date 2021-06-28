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Gasly: "Leclerc'i suçlamak kaybettiğim puanları geri getirmeyecek"

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Pierre Gasly, ilk turda yaşadıkları temasın ardından Charles Leclerc'i suçlamanın bir anlamı olmadığını ve bunun "kaybettiği puanları geri getirmeyeceğini" söyledi.

Gasly: "Leclerc'i suçlamak kaybettiğim puanları geri getirmeyecek"

Dün gerçekleştirilen yarışa 6. sıradan başlayan Gasly ve 7. sıradan başlayan Leclerc, ilk viraja yan yana girdi. Bu ikilinin içerisine Fernando Alonso da dalınca, Gasly ve Leclerc pist dışına taşmak zorunda kaldılar.

İkili piste geri döndüğünde Leclerc, Gasly'nin hava koridoruna girmek istediğinden sağa doğru kaydı. Fakat Leclerc, bu hamleyi çok erken yaptı ve Gasly'nin sol arka lastiğine çarptı. 

Bu temasın ardından Gasly'nin sol arka lastiği patladı. Fransız pilot pite dönmeye çalışırken, durum daha da kötüleşti ve Gasly'nin süspansiyonu da ciddi hasar aldı. Gasly, bu hasarın ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Leclerc ise ön kanadını kırdı ve ilk turun sonunda pitin yolunu tuttu.

Gasly, ikili arasında yaşanan teması şöyle anlattı: "Sanırım ilk virajda temas yaşamadık. Alonso iç tarafımdaydı ve ben ortada sıkıştım, pistten taşmak zorunda kaldım."

"Düzlüğün ortasına geldiğimizde, o benim hava koridoruma geçmek istedi. Bu hareketi, doğru hesaplayamadı ve arkama biraz erken geçti. Sonrasında da sol arka lastiğime dokundu. Bu andan itibaren her şey bitmişti. Lastik tamamıyla patladı."

Lastiği patlayan Gasly, 3. viraja gelinirken herkesin önünden açılmaya çalıştı ancak hasar görmüş aracını kontrol etmesi zor bir hâl aldı. Fransız pilot, bundan dolayı Antonio Giovinazzi'ye çarparak ona spin attırırken; Nicholas Latifi'yle de temas yaşadı ve Kanadalı pilot bu temasın ardından lastik patlattı.

Gasly, bu temaslar hakkında "Sanırım, aracımın sol arka tarafı çoktan gitmişti, düzlükte bile aracı düz tutmakta zorlanıyordum. O kadar yavaştım ki sağımdan ve solumdan araçlar geliyordu, karmaşık bir durumdu." ifadelerini kullandı.

Ardından Gasly'e yaşanan temastan ötürü Leclerc'i suçlayıp suçlamadığı soruldu. Fransız pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Dürüst olmak gerekirse, onu suçlamak bana bugün kaybettiğim puanları geri getirmeyecek. Onun bu hareketi bilerek yapmadığını biliyorum ama bunun yaşanması kötüydü."

"Eğer içeriye doğru dalarak bana çarpsaydı, farklı olurdu. Maalesef, bu olayın sonucu bizim için bugün iyi değildi ve böyle bir şeyin yaşanması üzücü."

Gasly, ilk turda yarış dışı kalmasalardı yarışı 8. sırada bitirebilecek tempoya sahip olduklarını da söyledi ve devam etti: "Saf hıza bakacak olursak, Ferrariler çok hızlıydı. McLaren'ın da hızlı olduğunu biliyoruz, Ferrari de bugün yaptığı gibi her şeyi bir araya getirebildiğinde oldukça hızlı oluyor. Yani objektif olacak olursak, 8. sırada bitirebilirdik."

"Cumartesi günü, pazar gününe kıyasla daha hızlıydık. Ferrarilerde ise durum tam tersiydi. Belki de gözden geçirmemiz gereken bir kaç şey vardır."

"Bugün kötüydü ancak artık sadece önümüzdeki hafta hakkında düşünmeliyiz ve Yuki'nin yarışından dersler çıkarmalıyız. Bence olumlu ve olumsuz şeyler vardı. Gelecek hafta yeniden mücadele edeceğiz."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, retires in the pits

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, retires in the pits

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

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