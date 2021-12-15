Verstappen: "Pist üstünde şampiyon biz olduk, bunu bizden alamayacaklar"

Max Verstappen, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Abu Dhabi Grand Prix'sini kazandı ve 2021 dünya şampiyonu oldu.

Ancak Mercedes, yarışın sonunda yaşanan olayların ardından iki olayı protesto etti ve bunların reddedilmesi sonrası, konuyu temyize götürme niyeti belirtti. Şimdi işi resmiyete döküp dökmeyecekleriyle alakalı karar bekleniyor. Bu konudaki karar 24 saat içerisinde verilecek.

Öbür yandan Verstappen, bugün "dünya şampiyonu" olarak Milton Keynes fabrikasına geldi ve burada kutlamalar yapıldı.

Verstappen, yarın FIA Ödül Töreni'nde 2021 dünya şampiyonluğu kupasını alacak ve bugün, bunun öncesinde bazı açıklamalarda bulundu.

RacingNews365'e konuşan Verstappen, temyiz sürecini düşünmediğini ve kendisini şampiyon gibi hissettiğini söyledi.

Verstappen, şöyle dedi: "Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bunu çok fazla düşünmüyorum çünkü kendimi Dünya Şampiyonu gibi hissediyorum. Onların yapmaya çalıştığı şeylerin hiçbir önemi yok."

"Pistte kazandık, yeşil bayrak çıktığında, yeşil ışık yandığında onları pist üstünde geçtik ve kazandık. Bunu benden asla alamazlar."

"Aynı zamanda olası temyiz konusu hakkında ya da artık her neyse, bunu da kafama takmıyorum."

"Takım için biraz rahatsız edici olabilir ama son birkaç günden keyif aldık."

Verstappen, Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin, şampiyonluk mücadelesi kızışırken neredeyse düşmanlık noktasına geldiğini ve hemen düzelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Ancak kişisel olarak Mercedes'le hiçbir sorunu olmadığını söylüyor.

"Elbette affedici biriyim ama şu anda, sezon daha yeni bitmişken ve her şey bu kadar yeniyken, bu konu hakkında pek fazla konuşmamak benim için daha iyi."

"Fakat örneğin Suudi Arabistan'dan önce, Monaco'da Toto'yu gördüm, yemek yiyordum ve yanımdaki masada o oturuyordu. Orada sohbet ettik."

"Takımı için her şeyi yapıyor ve biliyorum ki benim takımım da elinden gelen her şeyi yapıyor. Fakat bunun yanında, bence bir şeyi kaybettiyseniz, bunu kabul etmelisiniz. Bunun canınızın ne kadar yandığının önemi yok ."

"Takımlar arasında -biraz- fark olduğunu düşünüyorum."

Abu Dhabi GP sonrası yaşananların Mercedes'e olan bakış açısını değiştirip değiştirmediği sorusuna Verstappen, "Hayır. Durumun sezonun son yarışına nasıl ilerlediğine baktığımızda şaşırtıcı bir durum değil. Sadece biraz daha fazlası eklenmiş oldu, yani benim görüşüm değişmeyecek. Hemen hemen aynı kalacak." cevabını verdi.