FIA, 2026 F1 motorlarının ilk detaylarını açıkladı, MGU-H kaldırılıyor!

FIA, 2021'deki son Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısını bugün gerçekleştirdi ve 2026 yılında kullanılacak olan yeni Formula 1 motorlarına dair yeni detayla kamuoyu ile paylaşıldı.

Motor üreticileri ve FIA, uzun zamandır 2026 motor formülü üzerinde çalışıyordu. Hatta bu toplantılara Porsche ve Audi de katılıyordu.

Beklendiği üzere, F1, "güçlü bir çevresel mesajı" mümkün kılan hibrit motorları desteklemeye devam edecek. Fakat artık MGU-H ünitesi, güç ünitesinin bir parçası olmayacak. Bununla birlikte güç ünitesinin elektrik gücü artırılacak ve yeni ünite, %100 sürdürülebilir yakıtla çalışacak.

Buna ek olarak yeni güç ünitelerinin taraftarlar için daha çekici olması ve sürücülerin yeteneklerini daha çok ön plana çıkarması amaçlanıyor.

Dünya Konseyi, bugün itibariyle 2026 güç ünitelerine ilişkin yönetmeliklerin genel çerçevesini onayladı ve 4 temel hedef belirlendi.

Bu hedefler şu şekilde:

Güçlü bir çevresel mesaj verilmesi : %100 sürdürülebilir yakıt, verimlilik ve odağın elektriğe kaydırılması.

: %100 sürdürülebilir yakıt, verimlilik ve odağın elektriğe kaydırılması. Maliyetin önemli miktarda azaltılması : Teknik, operasyonel ve finansal düzenlemeler.

: Teknik, operasyonel ve finansal düzenlemeler. Yeni üreticilerin gelmesi : Seriye rekabetçi bir seviyede katılımların mümkün kılınması.

: Seriye rekabetçi bir seviyede katılımların mümkün kılınması. Gösterinin korunması: Güçlü ve yüksek devirli güç ünitesi, araç performansı, ses, sürücülerin yarış yeteneği, aşırı farklılaşmadan kaçınılması.

Formula 1 aynı zamanda yeni motorların dört temel unsura dayanacağını da açıkladı. Temelde 1,6 litrelik V6 motor kullanılacak. Bununla beraber MGU-H kaldırılırken, güç ünitesinin elektrik gücü 350 kW'ya kadar çıkacak.

Ayrıca bu yıl takımlara getirildiği üzere, motor üreticilerine de motor tarafı için bir tür bütçe sınırı getirilecek.

Güç ünitesi yönetmeliklerinin dayanacağı dört temel unsur:

1,6 litrelik V6 motor korunması

Elektrik gücünün 350kW'a yükseltilmesi

MGU-H ünitesinin kaldırılması

Güç ünitesi maliyetleri için sınırlama getirilmesi

Şimdi 2026 Güç Ünitesi Yönetmeliği için özel ve detaylı bir belge hazırlanıyor. Bu belge, 2022'nin başlarında Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunulacak.

Bu kararlar Volkswagen Grubu'na ait Audi ve Porsche'nin Formula 1'e olası gelişine kapı açmış olacak. Çünkü her iki marka da, karmaşık ve oldukça pahalı olan MGU-H sisteminin kaldırılmasını istiyordu.

Ayrıca bütçe sınırı da F1'in "çok pahalı" olduğunu düşünen bu markaların lehine olacak.