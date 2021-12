Horner: "Umarım yarın şampiyonluk kupasını alırız"

Mercedes, Abu Dhabi GP'de yaşananlardan sonra iki ayrı olayı protesto etmişti ve hakemler, bu iki protestoyu da reddettiler.

Bunun üzerine Mercedes, karara itiraz edeceğini ve olayı temyize götürme niyetinde olduğunu duyurdu. Bu, doğrudan kararı temyize götürdükleri anlamına gelmiyor. Sadece temyize götürme niyetinde olduklarını söylüyorlar. Bu kararı aldıktan 96 saat içerisinde, nihai kararlarını vermiş olmaları gerekiyor.

Mercedes henüz kararını vermedi ve bu, süreç yarın dolacak. Yarın aynı zamanda FIA Ödül Töreni yapılacak ve normal şartlarda Verstappen'in şampiyonluk kupasını yarın alması gerekiyor.

Verstappen bugün "dünya şampiyonu" olarak Milton Keynes'teki Red Bull fabrikasına geldi ve takım çalışanlarıyla şampiyonluğu kutladı.

Ziyaretin ardından RaceFans'e konuşan takım patronu Christian Horner, Mercedes'in ne yapacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını fakat şampiyonluk kupasını almak istediklerini söyledi.

Horner, "Mercedes'in hangi pozisyonda olduğunu söylemek benim için çok zor."

“Kendi açımızdan bakarsak, bugün Max'i dünya şampiyonu olarak fabrikaya davet ettik ve yarın akşam dünya şampiyonluğu kupasını almasını sabırsızlıkla bekliyoruz.'”

"Resmi olarak yarın akşam 19:00'a kadar temyiz haklarının var olduğunu biliyorum."

"Fakat dünya şampiyonu Max Verstappen oldu. Bugün onu Red Bull Racing fabrikasında ağırladık, tüm takımı bu şekilde gördü ve bana göre artık önümüze bakma vakti."

“Umarım yarın akşam kupayı alır ve dünya şampiyonu olarak taçlandırılır. Aksini gösteren hiçbir işaret yok. Fakat Mercedes'ten biriyle konuşmadım ya da Mercedes veya FIA'dan bu noktada farklı bir şey duymadım."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate on the podium

Horner, kendilerinin olay karşısında herhangi bir adım atmayı planlamadığını söyledi ve ekledi: “Bu FIA ve Mercedes arasında yaşanan bir anlaşmazlık. Elbette Red Bull ilgili taraflardan birisi ve bu yüzden temsil etmem gerekiyor. Fakat Red Bull ve Mercedes arasında yaşanan bir anlaşmazlık değil. Max yarışı kazandı, dünya şampiyonu oldu ve onunla inanılmaz gurur duyuyoruz. Bu yüzden odaklanmamız gereken yer orası değil.”

Horner, Abu Dabi'deki yarıştan Toto Wolff ile arasında temas olup olmadığı sorusunu da yanıtladı.

RaceFans'e konuşan Horner, “Evet, yarıştan sonra Toto'yu görmeye gittim ama ne yazık ki müsait değildi. Fakat beni tebrik eden Ola Kallenius'u (Daimler yönetim kurulu başkanı) gördüm ve daha sonra akşam saatlerinde Toto, tıpkı Max'e gönderdiği gibi, bana da sürücüler şampiyonluğu için [bizi} tebrik eden bir mesaj gönderdi."

“Ben de takımlar şampiyonluğunu kazandığı için onu tebrik ettim ve daha fazla para ödülü verilen yerin pilotlar şampiyonası değil, takımlar şampiyonası olduğunu hatırlattım."

"O zamandan beri onunla hiç konuşmadım ya da ondan bir şey duymadım." dedi.

Horner, Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda yaşananların, yılın geneline bakıldığında "adil" olduğunu da söylüyor.

“Bu yıl Max'in aleyhinde olan çok fazla karar vardı. Imola'da, Lewis çakıl havuzuna girdiğinde, kırmızı bayrak çıktı ve yarış tekrar başladığında ikinci sıradaydı."

“Silverstone'da yaşananları düşünün, Macaristan'ı düşünün, orada Bottas her iki aracımızı da yarıştan çıkardı. Azerbaycan'ı düşünün, lastik patlattı ve lider giderken yarış dışı kaldı."

“Sonra Abu Dabi'de bile, yarışı lider götürdüğü ve altıncı şikanda Lewis'in dışarı çıktığı ve ceza almadığı anlar vardı. Çoğu zaman alınan kararların aleyhimize olduğunu hissettik."

"Sonunda, Williams'ın neden olduğu bir güvenlik aracı bize, bu son beş turda stratejik anlamda bir şeyler deneme fırsatı verdi."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, celebrate with their team in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images