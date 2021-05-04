Verstappen: “Omuz atma olayı tamamen kasıtsızdı”

Emilia Romagna Grand Prix’sinde, Hamilton pole pozisyonunu alırken hemen arkasına 2. sıraya Perez ve 3. Sıraya Verstappen yerleşmişti.

2018’den beri ilk kez, Verstappen sıralamalarda bir takım arkadaşının gerisinde kalmıştı.

Fakat sıralamaların ardından röportaj vermeyi bitiren Verstappen kaskını almaya döndü ve bu sırada Hamilton’la yolları kesişti ve birbirlerine omuz attılar.

Bunun üzerine Verstappen’in babası Jos da dahil olmak üzere birçok kişi bu iki şampiyonluk adayı arasındaki gerilimin arttığını düşünmeye başladı.

Jos, “Imola'daki sıralama turlarının ardından omuzlarını tokuşturmalarına baktığımda, bu yıl bir şeyler bekleyebileceğimizi düşünüyorum."

"Tabii ki her ikisi de birbirlerine yenilmek istemiyorlar.”

“Her ikisi de şampiyona ilerledikçe birbirlerinin arkasında kalmak istemeyecek. Bence zor ve güzel bir yıl olacak." yorumlarını yaptı.

Fakat Max Verstappen, herkesin bundan fazla anlam çıkarmaya çalıştığını düşünüyor ve bunun ''ufak bir kazadan'' başka bir şey olmadığını söylüyor.

Hollandalı dergi Formule 1 verdiği demeçte Verstappen şöyle konuştu: “Bu bir kazaydı. Ona geçmesi için yeterli alan bıraktığımı düşündüm ama o sırada yarış tulumunu düzeltiyordu. Bunun arkasında kesinlikle başka bir sebep yok.”

RacingNews365'e konuşan Verstappen, şampiyon belli olmasından önce iki taraf arasında bir zıtlaşma beklenip beklenmemesi gerektiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Umarım, hayır. Bence ikimiz de birbirimize çok saygı duyuyoruz ve birbirimize karşı sert yarışacağız. Fakat, bence bu da normal."

"Dürüst olmak gerekirse, bununla pek ilgilenmiyorum. Her zaman kendime odaklanıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Elbette, şu anda [şampiyonluk mücadelesi] Lewis ve benim aramda gibi görünüyor ama sezon uzun ve her şey olabilir.”

Verstappen için, Hamilton ya da herhangi bir sürücü ile çarpışmak yapılmaması gereken bir hata.

“Her yarış elbette farklı. Fakat hem bir takım olarak hem de sürücüler olarak şampiyonluk için nasıl savaşacağımızı biliyoruz.”

“Birinci olmasanız bile, her hafta sonu puan kazanmaya çalışmalısınız. Özellikle iki takım arasındaki fark çok az olduğu için büyük hatalar yapmayı göze alamazsınız. Bence bu hatalardan kaçınmak en önemli şey.”