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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Wolff, Russell ve Mercedes pilotları arasında "gizli anlaşma" olduğu iddiasını reddetmedi

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Wolff, George Russell’ın gizli anlaşma gereği Mercedes pilotlarını takım arkadaşı olarak mı gördüğü sorusunu yanıtsız bıraktı.

Wolff, Russell ve Mercedes pilotları arasında "gizli anlaşma" olduğu iddiasını reddetmedi

Russell, Imola'daki yarışta 9. sıra için Valtteri Bottas ile mücadele ederken Fin pilotla temas yaşamıştı.

Her iki aracı da hurdaya çeviren kazanın, Mercedes genç sürücü programının bir üyesi olan Williams pilotu Russell'la gerçekleşmesi Wolff’u oldukça öfkelendirmişti.

Bunun ardından Wolff, kendi tabiriyle “önündeki araç bir Mercedes” olmasına rağmen risk alan İngiliz pilot hakkında pek de iyi konuşmadı ve hatta kendisini eleştirdi.

Russell bu olaydan sonra, “Bir yarış pilotu olarak bilmeniz gereken kurallardan biri takım arkadaşınıza çarpmamanız gerektiğidir.” 

“Benim açımdan baktığınızda Valtteri başka bir araçta ama ben Mercedes destekli bir pilotum, şu an Mercedes sayesinde bu konuma geldim ve bu yüzden Lewis ve Valtteri bir bakıma takım arkadaşım sayılır.” diyerek Mercedes’ten ve Bottas’tan özür dilemişti.

Bu durum, Russell ve Mercedes arasında gizli bir anlaşma olup olmadığıyla ilgili birçok soru işareti uyandırdı çünkü eğer böyleyse İngiliz pilot, Brackley merkezli takımla yarışırken, diğer takımlara aldığı tavırdan farklı bir tavır alacak demek oluyor.

Wolff, Portimao’daki takım patronları basın toplantısında bu konu hakkında yorumu sorulduğunda bundan pek hoşnut olmadı.

Wolff konu hakkında şunları söyledi: “Böyle bir soruya nasıl cevap verilir bilmiyorum... Bir cevabım yok.”

Bunun ardından aynı soru Christian Horner’a da soruldu çünkü Red Bull’un da alt takımı olan AlphaTauri pilotları da neticede ana takıma bağlılar.

Horner, bütün Red Bull pilotlarının arasında “saygı” bulunduğunun altını çizerken birbirlerine karşı yarışmamalarına dair bir talimatları olmadığını söyledi.

 

Horner, “Bizim durumumuzda bütün pilotlarımız Red Bull pilotları ve AlphaTauri'ye bizim tarafımızdan atanıyorlar ama tek bir takım gibi çalışmalarına dair bir talimatları yok.”

“Birbirlerine karşı saygı duymalarını istiyoruz ama sadece bu kadar. Birbirlerine karşı istedikleri gibi mücadele etmekte özgürler. Bunu zaten birçok kez gördük.”

“Gizli bir anlaşma ya da bunun gibi bir şeye sahip değiliz.” dedi.

Ayrıca Wolff’a, Russell için gelecek yarışlarda Mercedes sürücülerine karşı nasıl yarışması gerektiğine dair kurallar belirleyip belirlemediği soruldu.

Wolff şöyle yanıt verdi: “Açıkçası bunun büyük bir kısmının gizli kalmasını istiyorum çünkü her iki sürücüyle de konuştum.”

“Pilotlar, bir boşluk bulduklarında bunu kullanacaklardır. Bazen bunun bir risk olup olmadığını düşünmeleri gerekir. Sanırım genç bir pilot her zaman bu riski alır ve beklenen de budur.”

“Asıl soru şu: Diğer aracın hangi takım olduğunu düşünmek için yeterli zaman var mı? Bence hayır.”

“Bir bakımdan kimse %100 suçlu ya da suçsuz değil. Hiçbir taraf için bir kafa karışıklığı yok ve hiçbir sürücüye özel bir kural da yok."

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Selin Elif Köse

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