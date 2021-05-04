Norris: ''2021'in ilk üç yarışı, kariyerimdeki tüm yarışlardan daha iyiydi''

McLaren pilotu Lando Norris, 2021 Portekiz Grand Prix'sinde de iyi bir hafta sonu geçirdi ve yedinci sırada başladığı yarışı beşinci olarak tamamladı.

İngiliz pilot, sezonun ilk üç yarışında da çok güçlü performanslar çıkardı ve şu anda Sürücüler Şampiyonası'nda 37 puanla 3. sırada yer alıyor.

Yarıştan sonra konuşan Norris, Formula 1 kariyerinin en formda döneminde olduğunu belirtti.

Norris, ‘’Şu ana kadar yaptığım en iyi işleri yapıyormuşum gibi hissediyorum. Büyük ihtimalle ilk üç yarış, kariyerimdeki diğer yarışlardan daha iyiydi.''

''Bu, Cuma günü hazırlanmakta başlıyor ancak sıralamalarda, hatasız turlar çıkarmak ve yarışın ilk turlarında atak yapmak da önemli. Bu yarışta yedinci başladım ve [ilk turlarda] dördüncülüğe çıktım, bu daha hızlı olduğum için değildi ancak daha iyi bir iş çıkardığım içindi.’’

‘’Bazen hâlâ araçta rahat hissetmiyorum ancak kesinlikle daha iyi bir konumdayım. Bu da yardımcı oluyor.’’ dedi.

Sürücüler Şampiyonası'nda hedefinin beşincilik mi olduğu sorulan İngiliz pilot, ‘’Hayır, bunu söylemek için çok erken. Elimden geleni yapıyorum ancak ilk birkaç yarışta gördük ki, bunu yapabilmek için fırsatlarımız var.''

''[Üst grup] hata yaptığı zaman, Imola’daki gibi önlerinde olabiliriz. Perez, Imola’da geçiş yaptığı için pit stop cezası almıştı, biz de bugün avantajımızı kullandık ve ben onu geçtim. Fakat her zaman sahip olduğumuz yarış hızımıza güvenemeyiz.''

''Şu anda elimizdeki fırsatları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Ancak biraz daha hızlı olmalıyız ve bunu sürekli yapacak performansımız olmalı.’’ dedi.

Norris, yarışın ilk turlarında Red Bull sürücüsü Sergio Perez'i geçmişti ancak Meksikalı sürücü McLaren sürücüsünün onu ''dışarıdan geçtiğini'' düşündüğünü söylemişti.

Bu konuya açıklık getiren Norris şu yorumları yaptı: ‘’Yaptığımı düşündüğüm şey doğruydu. Buna araç üstü kamerasından da bakmalıyım ancak bence içeriden geçiş yaptım.''

''Eğer dışarı çıksaydım, onun da dışına çıkardım. Çok zorluydu, özellikle de dördüncü virajda rüzgar değişiyordu ve çok daha zorluydu. Ona çok yakındım, bu yüzden kirli hava da vardı. Ancak yarışın sonunda, benden daha önde bitirdi. Bu olayın, onun için çok fark yarattığını düşünmüyorum.’'

Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, Portimao'daki sıralama turlarından sonra, McLaren'ın, Norris'in takım radyosunda, Verstappen'e iyilik yapmaması gerektiğini söylemelerinin art niyetli olduğunu söyledi.

Norris bu iddiaları şöyle cevapladı: ‘’Bunu Helmut söyledi değil mi? Bu yorumları gördüm. Bence çok komik yorumlardı. Söyleyecek başka bir şey yok. Ne söylediğini gördüm ve Mercedes’i suçlamış.''

''Neyden bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yok. Neden Mercedes böyle bir şey yapsın? Sanırım [Marko], Mercedes’in sıralama turlarını onların önünde bitirmesine sinir olmuş. Kimse bundan mutlu olmazdı.’’

‘’Max birinci ve ikinci sektörde zaman kaybetmedi ancak üçüncü sektörde hata yaptı. Belki de hazırlıksız yakalandılar. Ancak ben yanlış hiçbir şey yapmadım.’’

İspanya Grand Prix'sinden ne beklediği sorulan Norris, henüz daha bilmediklerini ancak çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

‘’Göreceğiz. Bugün beklediğimizden daha iyiydik. Dün biraz zorlanmıştık ve Alpine çok hızlıydı. Ancak bugün, gitmesini istediğimiz gibi ilerledi. Bence, orta grupta en tutarlı takım olduğumuzu söyleyebiliriz.''

''İyi bir iş çıkarıyoruz ancak bu her yarışta iyi olacağımız anlamına gelmiyor. Bence bu hafta sonu Alpine’in, Imola’ya kıyasla ne kadar geliştiğini gördük. Bu bizim için de, AlphaTauri için de aynı olabilir. Ferrari için de geçerli. Çok çalışmaya devam etmeliyiz.’’

Son olarak da Portimao'daki yarışı ilerleyen yıllarda takvimde görmek isteyip istemeyeceği sorulan İngiliz pilot, ‘’Evet, kesinlikle. Bu çok özel ve farklı bir pist. Bu pistte, ilk turlarda çok güzel yarışlar çıkıyor. Bu pisti seviyorum, çok eğlenceli. Çok zorlu ve kendine has bir pist. Bu yarışmak için iyi bir pist.’’ cevabını verdi.

Sparks fly as Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, battles with Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images