Verstappen neden Brezilya GP'sindeki temas nedeniyle ceza aldı?

Sezonun en heyecanlı yarışlarından birine ev sahipliği yapan Interlagos'taki mücadeleye ilk turlarda yaşanan üç farklı temas damga vurdu.

Bu temasların en ilgi çekicisi ise hiç şüphesiz ki Verstappen-Hamilton ikilisi arasında yaşanan temas oldu. İlk turlardaki güvenlik aracı periyodunun bitmesinin ardından Senna S'e girilirken dış çizgiden geç fren yapan Verstappen, böylece virajın ikinci kısmında iç çizgiyi elde etti.

Ancak önde kalan taraf Hamilton idi ve iç çizgideki apeksi kullanma hakkı da ona aitti. Bu nedenle iç taraftaki Verstappen'in yanına kadar gelen Mercedes pilotu için temas kaçınılmazdı.

Temasın ardından ön kanadı kırılan ve plansız bir pit yapan Verstappen son sıraya gerilerken, Hamilton ise sekizinci sıradan geri dönmek zorunda kaldı. Son turlarda galibiyeti zorlayacak konuma gelen Hamilton yarışı ikinci sırada tamamlarken, Verstappen ise altıncı oldu.

Olayı inceleme altına alan komiserler kurulunun kararı Verstappen'in suçlu olduğu yönündeydi, son şampiyon bu nedenle beş saniye zaman cezası aldı. Kararda "Verstappen'in tamamen suçlu olmadığı ancak suçun büyük bölümünün kendisine ait olduğu" ifadesi yer aldı.

Verstappen'in ceza alması, geçtiğimiz sezondan bu yana devam eden "bir mücadelede iç çizginin kime ait olacağı" tartışmasını da yeniden alevlendirdi.

Bu tartışmalara ne kadar gerek olduğu da farklı bir tartışma konusu; nitekim FIA sezon öncesi bu konuda bir adım atarak geçiş esnasında yapılacaklar hakkında bir kılavuz yayınlamıştı.

Kılavuza göre iç çizgiden geçiş yapmak isteyen bir pilotun "önemli bir kısmının" diğer aracın önünde olması ve diğer araca yeterli alan bırakması gerekmektedir. Geçiş, güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Buradaki "önemli bir kısım" tanımlaması biraz da komiserlerin takdirine bağlı, ancak çoğunlukla aracın ön lastiklerinin virajın apekse girilirken diğer aracın yanında olup olmadığı temel kabul edilmekte.

Her ne kadar Verstappen'in ön tekerlekleri apekse yaklaştıklarında Hamilton'ın aracının yanında olsa da, hakemler Verstappen'in 1. virajda geçişi tamamlamadığını iddia etmekteler.

Konuyla ilgili komiserler kurulunun raporunda, "Verstappen çok geç fren yaparak Hamilton'ı 1. virajın dışından geçmeye çalışmış, ancak 1. Virajda geçişini tamamlayamayarak 2. viraja aşırı hızlı ve tehlikeli bir şekilde girerek Hamilton ile temas etmiştir" ifadeleri yer aldı.

Yani Verstappen teknik olarak aracının önemli bir bölümünü Hamilton'ınkinin yanında tutmuş olsa da, taşıdığı hız bunun güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılamayacağı anlamına geliyordu.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, on the infield after contact with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images