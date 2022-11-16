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Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

Basın toplantısı programı: Abu Dhabi GP

2022 Formula 1 sezonunun son basın toplantısı programı açıklandı.

Ekleyen:
, Editör
Basın toplantısı programı: Abu Dhabi GP
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Bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi ile 2022 sezonu sona erecek ve perşembe günkü basın toplantısı programı belli oldu.

Sürücüler dört ayrı gruba ayrılacaklar ve bunların ikisi basın toplantısına katılırken, diğer ikisi gazetecilerin karşısına geçecek.

17 Kasım Perşembe:

Basın toplantısı:

TSi 14:00

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Fernando Alonso (Alpine)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Lewis Hamilton (Mercedes)
Nicholas Latifi (Williams)

TSi 14:35

Charles Leclerc (Ferrari)
Mick Schumacher (Haas)
Daniel Ricciardo (McLaren)
George Russell (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)
Gazetecilerle görüşme:

TSi 14:00

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Pierre Gasly (AlphaTauri)
Carlos Sainz (Ferrari)
Lando Norris (McLaren)
Alex Albon (Williams)

TSi 14:35

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Esteban Ocon (Alpine)
Lance Stroll (Aston Martin)
Kevin Magnussen (Haas)
Sergio Pérez (Red Bull)

Cumartesi günü ise yılın son takım patronları toplantısı yapılacak.

19 Kasım Cumartesi

TSi 11:00

Laurent Rossi (Alpine)
Mike Krack (Aston Martin)
Christian Horner (Red Bull)

TSi 11:30

Mattia Binotto (Ferrari)
Zak Brown (McLaren)
Toto Wolff (Mercedes)

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