Vettel: "Karşılaştığım en büyük saf yetenek Kimi Raikkonen'di"

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Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen 2015-18 yılları arasında Ferrari'de takım arkadaşı olurken, ikili bu süreçte çok iyi anlaştı.

Sonrasında Raikkonen Alfa Romeo'ya geçti ve burada kariyerine son noktayı koydu. Sebastian Vettel ise 2020 sonunda Ferrari'den ayrıldı ve bu hafta sonu Abu Dhabi'de F1'e veda edecek.

Beyond the Grid podcast'inde konuşan Vettel, "Saf hız anlamında şimdiye kadar karşılaştığım en büyük doğal yetenek Kimi Raikkonen'di."

"Mevcut araçlarda oldukça iyiydi ancak başka herhangi bir araçta da aynı performansı verebilirdi. Bence her gün araç değişimi olan bir seri olsaydı, 10 gün sonra herkese tur bindirirdi çünkü doğuştan yetenekli. Araca ve aracın gerektirdiklerine adapte olması zaman almıyor."

Kimi Raikkonen, Ferrari ve Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ona direksiyonu verin, o ne yapacağını bilecektir. Bazen adil olmadığını düşünürsünüz çünkü yeni bir araca, piste ve şartlara alışmak zorundasınızdır ama onun ihtiyacı olan tek şey direksiyon!" dedi.

Vettel, şimdiye kadar çalıştığı takım arkadaşları arasında da en çok Fin pilotla anlaşmış.

"Sanırım şimdiye kadarki tüm takım arkadaşlarım arasında en iyi ilişkim onunlaydı çünkü o her zaman açık sözlüydü. Asla tartışma yaşamazdık. Birbirimizle temas yaşadığımız zaman bunu konuşurduk, olanları düzeltir, belki de gülerdik..."

"Fakat aramızdaki bağ, aslında bağdan ziyade ilişkiyi sarsacak ya da bozacak herhangi bir şey söz konusu olmazdı."

"Muhtemelen ben geldiğimde de öyleydi, o zamanı hatırlıyorum, takıma geldiğim günden itibaren çok saygılıydı, gözlerimin içine bakıyordu. Diğerleri, tokalaşmak için ellerini uzatsalar da akıllarının başka yerde olduğunu hissedebiliyordum."

"Kimi gerçekten farklıydı." dedi.