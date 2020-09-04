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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes'i saf hızda yenemeyiz"

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Verstappen: "Mercedes'i saf hızda yenemeyiz"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen İtalya GP öncesi verdiği demeçte bu yıl saf hızla yarış kazanmalarının imkansız olduğunu söyledi.

Red Bull bu yıl Silverstone'da Max Verstappen'le Mercedes pilotlarını mağlup edip zafere ulaşmayı başarmıştı. Ancak o hafta sonu Mercedes lastik sorunlarıyla boğuşmuştu.

Bu hafta sonu yapılacak yarışta motor modu yasağı olacak ve bu da sıralama turlarında daha yakın bir mücadele ortaya çıkarabilir.

Ancak Verstappen, aradaki farkın azalacağına inanmıyor.

Verstappen,"Helmut Marko'nun iyimser açıklamalar yaptığını görebilirsiniz. Elbette takımdaki insanları motive etmek ve iyimserliği sürdürmek istiyor. Ben de pes etmiyorum ama gerçekçi olmalısınız. Son yarış ya da aslında tüm sezon, Mercedes'e kıyasla en az yarın saniye gerideydik. Bu yüzden yarışları saf hızla kazanamayız."

"Yeni bir sıralama modu yasağı geliyor ve pazar günü Mercedes ile olan farkın daha büyük olacağını düşünmüyorum. Ancak aradaki fark daha küçük de olmayacak. Herkes Mercedes'in aniden yarım saniye kaybedeceğini söylüyor. Ama bu, olmayacak."

Mercedes, Spa'daki sıralama turlarında, önceki yarışlara kıyasla o kadar büyük bir farka sahip değildi ve bunun üzerine takımın "parti modu" kullanmadığı yorumları yapıldı.

Verstappen, "Hayır, sanmıyorum. Geçen hafta sonu parti modunu kullanmaya devam ettiler. Ama Lewis, sıralama turlarındaki turunu hava koridoru olmadan attı. Bu yüzden biraz zaman kaybetti. Ama burada işlerin nasıl olacağını görmek lazım. Tahminde bulunmak zor. Her hafta sonu araçta iyi bir dengeyi yakalamalı ve üçüncü bölümde iyi bir tur atmalısınız. Çok fazla faktör var ve tahmin yapmak zor. Ama Mercedes'le arada fark olacağı kesin." dedi.

Verstappen, Renault'nun artan gücüne rağmen Honda motoruna geçerek doğru bir iş yaptıklarına inanıyor.

"Renault motoruna kıyasla nerede olduğumuzu söylemek zor. Bunun sürüklenme ile olan ilgisi de önemli. Gerçekten motor gücünü karşılaştırabilmek için Renault motoruna sahip olmalıyız. Karşılaştırma yapmanın tek yolu bu. Ama her halükarda şu anda çok fazla güce sahipler."

"Bence biz de geçen yıla göre iyi bir adım attık. Şu anda motor dayanıklı ve bu çok önemli. Honda ile olan ilişkimizi ve birlikte çalışma şeklimizi seviyorum. Renault'dan Honda motoruna geçişimizden hâlâ çok memnunum. Her şeyden önce sadece Mercedes'e bakıyorum çünkü yenmek isteğimiz takım bu."

"Renault burada hızlı olacak ve sıralama turları yine yakın geçebilir ama kimseden korkmuyorum. Renault bizimle savaşırsa, bu işleri daha heyecanlı yapar. Ama Spa'ya baktığımızda, yarış için herhangi bir sorun görmüyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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