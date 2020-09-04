Albon: "Eleştirilerin hiçbirisini okumuyorum"

Red Bull pilotu Alex Albon, bu yıl şimdiye kadar podyuma çıkmayı başaramadı. Oysa Max Verstappen 7 yarışta 6 podyum elde etti.

Taylandlı sürücü, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Belçika'da iki Renault sürücüsüne geçilmekten kurtulamadı ve altıncı oldu.

Sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirilerin farkında olan Albon, eleştirilerin hiçbirisini okumadığını belirtti.

“Çok basit: orada yazdıklarını okumanıza gerek yok. Telefonu bir kenara bırakmak daha iyi. Sonunda, ortadaki durumu sadece siz değiştirebilirsiniz."

"Tabii tüm bu yorumlar var ama hiçbir şeyi etkilemiyor, her şey sadece bana bağlı. Bu yüzden bu eleştirinin farkındayım ve neyle bağlantılı olduğunu anlıyorum ama beni etkilemiyor."

"Şöyle yaklaşıyorum: 'insanların kendi fikirleri var, bu harika, ama ben daha iyi olmak için buradayım' odaklandığım şey bu."

Albon, Spa'nın kendisi için iyi bir hafta sonu olduğuna inanıyor.

"Belki de en temiz hafta sonlarından biriydi. Özellikle Spa'dan önceki birkaç yarışı düşünürseniz, ileriye doğru atılmış iyi bir adımdı. İkimiz de ilk seanstan hemen sonra iyi hissettik.

"Aracın hissiyatından memnunduk sadece biraz daha fazlasını istiyorduk. Ama bunun dışında oldukça düzgün bir hafta sonu olduğunu söyleyebiliriz."