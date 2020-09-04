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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın uyuşan bacağı için kokpit çözümleri deniyor

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Mercedes, Bottas'ın uyuşan bacağı için kokpit çözümleri deniyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mercedes, Valtteri Bottas'ın Belçika Grand Prix'sinde bacağında uyuşma sorunu yaşamasının ardından kokpit içerisinde çeşitli çözümler bakıyor

Mercedes Formula 1 pilotu Bottas, geçtiğimiz hafta sonu Circuit de Spa-Francorchamps'taki yarışının sonuna doğru sol bacağında uyuşma hissettiğini söyledi.

Finlandiyalı sürücü yarıştan sonra yaptığı açıklamada sert fren pedalının, 2020 sezonu boyunca birkaç kez bu soruna neden olduğunu belirtti.

Bottas Pazar günü Spa'da, "Bu yıl gerçekten sert bir fren pedalına sahip olduğumuz birkaç yarış vardı ve bacağım uyuşuyordu çünkü çok sert basmam gerekiyordu."

"Tekrar oldu ve mükemmel değil. Çok rahat değil ve hatalara yol açabiliyor." dedi.

Perşembe günü, Monza'da gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'si öncesinde FIA ​​basın toplantısında konuşan Bottas, Mercedes'in sorunun tekrarlanmasını önlemek için bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı.

"Takım buna bakıyor. Her zaman söylediklerimizi çok dikkatli dinliyorlar."

"Sürücü rahatlığı söz konusu olduğunda, kesinlikle işe dahil oluyorlar. Bu konuda çalışmalar var ve umarım bu hafta sonu iyi geçer."

"Henüz bir şeyler denediler mi bilmiyorum ama sürücülerin rahatlığına yardımcı olacak bir şeyler yapabileceklerine eminim."

"Araçta oldukça fazla zaman geçiriyoruz, bu yüzden her şeyin mükemmel olmasını istiyoruz. Araç hâlâ sürülebilir ve sorun yok. Ama daha iyi olabilir. "

Bottas, Mercedes için yarıştığı ilk sezonunda bu sorunla karşılaştığını, ancak uyuşukluğun koltukla ilgili bir sorundan kaynaklandığını belirtti.

Bottas, "Takımla ilk yılım olan 2017'de bunun olduğunu hatırlıyorum, ancak bu sorun koltuktan kaynaklıydı."

"Vücudumda uyuşukluklar vardı ve bazı basınç noktalarıyla mücadele ettim. Üstesinden oldukça iyi de geldik."

“Daha önceki yıllarda bile bazen bazı sorunlar vardı. Böyle şeylerin olması şaşırtıcı değil. G kuvvetleriyle oldukça fazla baskı yaptığı için böyle şeyler olabiliyor." dedi.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
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Editör Luke Smith

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