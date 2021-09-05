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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen: "Mercedes yarışta hızlı olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, pazar günü yapılacak yarışın yakına geçeceği görüşünde.

Verstappen: "Mercedes yarışta hızlı olacak"

Hollandalı pilot, Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Bu, Verstappen'in son yedi yarışta altıncı pole pozisyonunu kazandığını anlamına geliyordu.

Verstappen, sıralama turlarının ardından şöyle dedi: "Bu pistte sürüş yapmak, cuma günü piste çıktığımız ilk andan itibaren harikaydı. Fakat sıralama turlarında aracın deposunda çok az yakıt olduğunda sürüşün getirdiği hissiyat, özellikle inici sektörde inanılmaz oluyor. Tabii ki kendi evimde yarışmak harika."

"Turu her bitirişimde tribünlerdeki taraftarlar sevinçle bağırdılar. Özellikle burada pole pozisyonunu kazanmak çok keyifli."

"Cuma gününden cumartesiye ilerleme kaydetmeyi başardık. Bu iyi bir şey. Her şeyin gidişatından çok memnunum, aracımda şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşamadık."

"Zandvoort'ta geçiş yapmak çok zor. Sıralama turlarında herkes öndeki araçla arada boşluk bırakıp kendisine alan açmaya çalışıyor. Diğer yarış pistlerinde herkes rakibe yaklaşmaya ve hava koridorlarından faydalanmaya çalışıyor. Yarış kesinlikle zor olacak, yüksek hızlı yarışlarda lastikler ciddi baskı altında ve tamamlanması gereken çok fazla tur var ancak ilk sıradan başlamak her zaman iyidir."

Verstappen, bu hafta sonu neden bu kadar rahat olduğu sorusuna, "Kesin bir açıklamam yok. Zandvoort'ta çekim günü için birkaç tur attım ama farklı bir araçtaydı. Pistin düzeni çok akıcı ve Suzuka'yı andırıyor. Tabii ki Suzuka'nın ilk sektörü tamamen benzersiz. Orayı başka bir yerde bulmak zor. Bu pist oldukça zorlu ama gerçekten seviyorum."

"Burası geçiş yapmanın zor olduğu bir pist ve önde başlamak önemli olacak. Başlangıç ​​çok önemli ve yarışta lastikleri kontrol edip, verim kaybı yaşamamak gerekiyor. Mercedes sürücülerinin hızlı olmasını bekliyorum" cevabını verdi.

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