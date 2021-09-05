Norris, kırmızı bayrak olmasaydı üçüncü bölüme çıkabileceğinden emin değil

Hollanda Grand Prix hafta sonununda, McLaren cephesinde bugün Norris üçüncü bölüme çıkamadı ve yarınki yarışa 12. sıradan başlayacak.

Antrenmanlarda da çok tempolu görünmeyen McLaren, bu hafta sonu bazı takımlara nazaran nispeten daha yavaş kaldı ve Norris'in takım arkadaşı Daniel Ricciardo da üçüncü bölüme çıkabilmesine rağmen seansı 10. sırada tamamladı.

Norris bugün rekabetin çok fazla olduğunu, normalde Alfa Romeo ve Alpine gibi takımlara karşı avantajlı olmalarına rağmen aralarındaki farkın Zandvoort'ta kapandığını söyledi.

''Bence bugün birçok küçük şey bir araya geldi, rekabet çok fazlaydı. Birçok sürücü üçüncü bölüm için savaşıyorlardı. Alfa ve Alpine de savaşıyordu ki normalde onlara karşı avantajlı konumda oluruz ancak burada farkı kapattılar. Bence aracımız bu sezonki en rekabetçi halinde değil ve mükemmel turu atıp, diğer araçların hava koridoru etkisinden biraz yararlanmadan üçüncü bölüme girmek inanılmaz zordu. Daniel bunu başardı, Daniel yeterince iyi bir iş çıkardı ve üçüncü bölüme çıkabildi. Ancak ben mükemmel turu bir araya getiremedim ve ikinci fırsatı alamadım çünkü ilk turum yeterince iyi değildi. Bu yüzden şu anda olduğumuz yerdeyiz.''

Sıralama turları seansının ikinci bölümünde iki Williams sürücüsünün de bariyerlere girmesiyle üst üste iki kez kırmızı bayrak çıktı.

Eğer bu kırmızı bayraklar çıkmasaydı üçüncü blöüme geçebilecek kadar mi diye sorulan Norris, ''Yalan söylemeyeceğim, emin değilim. Kolaylıkla beşinci veya altıncı olabileceğimizi sanmıyorum ancak Daniel çıktı yani tabii ki mümkündü. Araçta her şeyi birleştirip, onun yaptığı kadar iyi bir tur atabilecek kadar özgüvenli değildim. Endişeli değilim sadece yeterince iyi bir iş çıkaramadığım için sinirlerim bozuk fakat bu yıl ilk kez bir hafta sonunda ihtiyacımız olduğu zaman her şeyi bir araya getiremedik. Tabii ki bunun Zandvoort'ta olması daha kötü çünkü yarın geçiş yapmak kolay olmayacak. Takımın ve tabii ki benim birkaç küçük hatamız oldu.'' cevabını verdi.

Ricciardo ise takım arkadaşından daha hızlı bir tempo yakaladığı ilk iki bölüm geçirse de, üçüncü bölümün en yavaş ismi oldu ve 10. sıraya yerleşti.

Avustralyalı pilot seansın ardından şu ifadelerde bulundu: ''Birinci bölüm sağlamdı. İkinci bölüm de başka iyi bir adımdı. Kesinlikle rahattım ve sonrasında üçüncü bölümün tamamlanmamış olduğunu söylemek istemiyorum ancak hız kaybettik ve neden olduğunu bilmiyorum. Bunu direkt olarak birinci virajda hissettim. Hissettim derken, yol tutuşunun eksikliğini hissettim. Ancak o anda cevaplardan emin değildik. Belki kırmızı bayraktan dolayı, belki pist koşullarından dolayı, belki de rüzgar yönünden dolayıydı ancak herkes tempo bulabilmişti. Bence üçüncü bölümde onuncu olmak en kötüsü ve buna biraz sinirlendim. Her şey iyi görünüyordu.''