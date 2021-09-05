Hollanda GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Hollanda GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde en büyük adımı Mercedes pilotu Lewis Hamilton attı ve derecesini 0.8 saniye geliştirdi.
Charles Leclerc, Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo ise bir önceki turunun gerisinde kaldı.
Atılan turlar:
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1’10.036
|1’09.071 (-0.965)
|1’08.885 (-0.186)
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1’10.114
|1’09.726 (-0.388)
|1’08.923 (-0.803)
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1’10.219
|1’09.769 (-0.450)
|1’09.222 (-0.547)
|4
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1’10.274
|1’09.541 (-0.733)
|1’09.478 (-0.063)
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1’09.829
|1’09.437 (-0.392)
|1’09.527 (+0.090)
|6
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|1’10.022
|1’09.870 (-0.152)
|1’09.537 (-0.333)
|7
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1’10.050
|1’10.033 (-0.017)
|1’09.590 (-0.443)
|8
|Esteban Ocon
|Alpine
|1’10.179
|1’09.919 (-0.260)
|1’09.933 (+0.014)
|9
|Fernando Alonso
|Alpine
|1’10.435
|1’10.020 (-0.415)
|1’09.956 (-0.064)
|10
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1’10.255
|1’09.865 (-0.390)
|1’10.166 (+0.301)
|11
|George Russell
|Williams
|1’10.382
|1’10.332 (-0.050)
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1’10.438
|1’10.367 (-0.071)
|13
|Lando Norris
|McLaren
|1’10.489
|1’10.406 (-0.083)
|14
|Nicholas Latifi
|Williams
|1’10.093
|1’11.161 (+1.068)
|15
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1’10.462
|1’11.314 (+0.852)
|16
|Sergio Perez
|Red Bull
|1’10.530
|17
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1’10.731
|18
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|1’11.301
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|1’11.387
|20
|Nikita Mazepin
|Haas
|1’11.875
Zandvoort pistinde birinci ve ikinci sektörün en hızlı ismi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Hollandalı pilot ilke sektörde 23.961 yaparken, ikinci sektörde 23.366 yaptı. Üçüncü sektörde ise 21.336 yapan Lewis Hamilton ilk sırada yer aldı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Max Verstappen
|23.961 (1)
|23.366 (1)
|21.457 (3)
|Lewis Hamilton
|24.149 (4)
|23.438 (2)
|21.336 (1)
|Valtteri Bottas
|24.155 (5)
|23.620 (3)
|21.347 (2)
|Pierre Gasly
|24.148 (3)
|23.654 (5)
|21.544 (5)
|Charles Leclerc
|24.196 (7)
|23.627 (4)
|21.529 (4)
|Carlos Sainz Jnr
|24.237 (8)
|23.723 (6)
|21.577 (6)
|Antonio Giovinazzi
|24.064 (2)
|23.894 (11)
|21.632 (7)
|Esteban Ocon
|24.324 (9)
|23.843 (8)
|21.669 (10)
|Fernando Alonso
|24.329 (10)
|23.885 (10)
|21.685 (11)
|Daniel Ricciardo
|24.372 (11)
|23.828 (7)
|21.665 (9)
|George Russell
|24.171 (6)
|23.985 (14)
|21.889 (14)
|Lance Stroll
|24.409 (13)
|23.937 (12)
|21.774 (13)
|Lando Norris
|24.390 (12)
|24.028 (16)
|21.901 (15)
|Nicholas Latifi
|24.450 (14)
|23.969 (13)
|21.655 (8)
|Yuki Tsunoda
|24.695 (17)
|23.996 (15)
|21.771 (12)
|Sergio Perez
|24.595 (15)
|23.856 (9)
|21.930 (18)
|Sebastian Vettel
|24.623 (16)
|24.207 (17)
|21.901 (15)
|Robert Kubica
|24.814 (19)
|24.431 (18)
|21.924 (17)
|Mick Schumacher
|24.803 (18)
|24.551 (19)
|22.033 (19)
|Nikita Mazepin
|25.097 (20)
|24.617 (20)
|22.161 (20)
Hız ölçüm noktasında Ferrari ve Mercedes motorlu araçlar zirvede yer aldı.
Haas Ferrari pilotu Mick Schumacher, hız ölçüm noktasında 320.1 km/s hıza çıktı. Onu 1 km/s geriden Nicholas Latifi ve 3.7 km/s geriden Sebastian Vettel takip etti.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|320.1 (198.9)
|2
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|319.1 (198.3)
|-1.0
|3
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|316.4 (196.6)
|-3.7
|4
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|316.0 (196.4)
|-4.1
|5
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|315.8 (196.2)
|-4.3
|6
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|314.5 (195.4)
|-5.6
|7
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|314.3 (195.3)
|-5.8
|8
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|Ferrari
|314.1 (195.2)
|-6.0
|9
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|313.7 (194.9)
|-6.4
|10
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|312.7 (194.3)
|-7.4
|11
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|312.5 (194.2)
|-7.6
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|312.1 (193.9)
|-8.0
|13
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|311.7 (193.7)
|-8.4
|14
|Nikita Mazepin
|Haas
|Ferrari
|311.3 (193.4)
|-8.8
|15
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|310.8 (193.1)
|-9.3
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|310.6 (193.0)
|-9.5
|17
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|310.6 (193.0)
|-9.5
|18
|Sergio Perez
|Red Bull
|Honda
|310.1 (192.7)
|-10.0
|19
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|309.4 (192.3)
|-10.7
|20
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|308.7 (191.8)
|-11.4
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