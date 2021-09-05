Hollanda GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

Sıralama turlarının son bölümünde en büyük adımı Mercedes pilotu Lewis Hamilton attı ve derecesini 0.8 saniye geliştirdi.

Charles Leclerc, Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo ise bir önceki turunun gerisinde kaldı.

Atılan turlar:

Sürücü Takım Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2) 1 Max Verstappen Red Bull 1’10.036 1’09.071 (-0.965) 1’08.885 (-0.186) 2 Lewis Hamilton Mercedes 1’10.114 1’09.726 (-0.388) 1’08.923 (-0.803) 3 Valtteri Bottas Mercedes 1’10.219 1’09.769 (-0.450) 1’09.222 (-0.547) 4 Pierre Gasly AlphaTauri 1’10.274 1’09.541 (-0.733) 1’09.478 (-0.063) 5 Charles Leclerc Ferrari 1’09.829 1’09.437 (-0.392) 1’09.527 (+0.090) 6 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1’10.022 1’09.870 (-0.152) 1’09.537 (-0.333) 7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’10.050 1’10.033 (-0.017) 1’09.590 (-0.443) 8 Esteban Ocon Alpine 1’10.179 1’09.919 (-0.260) 1’09.933 (+0.014) 9 Fernando Alonso Alpine 1’10.435 1’10.020 (-0.415) 1’09.956 (-0.064) 10 Daniel Ricciardo McLaren 1’10.255 1’09.865 (-0.390) 1’10.166 (+0.301) 11 George Russell Williams 1’10.382 1’10.332 (-0.050) 12 Lance Stroll Aston Martin 1’10.438 1’10.367 (-0.071) 13 Lando Norris McLaren 1’10.489 1’10.406 (-0.083) 14 Nicholas Latifi Williams 1’10.093 1’11.161 (+1.068) 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1’10.462 1’11.314 (+0.852) 16 Sergio Perez Red Bull 1’10.530 17 Sebastian Vettel Aston Martin 1’10.731 18 Robert Kubica Alfa Romeo 1’11.301 19 Mick Schumacher Haas 1’11.387 20 Nikita Mazepin Haas 1’11.875 Zandvoort pistinde birinci ve ikinci sektörün en hızlı ismi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot ilke sektörde 23.961 yaparken, ikinci sektörde 23.366 yaptı. Üçüncü sektörde ise 21.336 yapan Lewis Hamilton ilk sırada yer aldı. Sektör zamanları: Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör Max Verstappen 23.961 (1) 23.366 (1) 21.457 (3) Lewis Hamilton 24.149 (4) 23.438 (2) 21.336 (1) Valtteri Bottas 24.155 (5) 23.620 (3) 21.347 (2) Pierre Gasly 24.148 (3) 23.654 (5) 21.544 (5) Charles Leclerc 24.196 (7) 23.627 (4) 21.529 (4) Carlos Sainz Jnr 24.237 (8) 23.723 (6) 21.577 (6) Antonio Giovinazzi 24.064 (2) 23.894 (11) 21.632 (7) Esteban Ocon 24.324 (9) 23.843 (8) 21.669 (10) Fernando Alonso 24.329 (10) 23.885 (10) 21.685 (11) Daniel Ricciardo 24.372 (11) 23.828 (7) 21.665 (9) George Russell 24.171 (6) 23.985 (14) 21.889 (14) Lance Stroll 24.409 (13) 23.937 (12) 21.774 (13) Lando Norris 24.390 (12) 24.028 (16) 21.901 (15) Nicholas Latifi 24.450 (14) 23.969 (13) 21.655 (8) Yuki Tsunoda 24.695 (17) 23.996 (15) 21.771 (12) Sergio Perez 24.595 (15) 23.856 (9) 21.930 (18) Sebastian Vettel 24.623 (16) 24.207 (17) 21.901 (15) Robert Kubica 24.814 (19) 24.431 (18) 21.924 (17) Mick Schumacher 24.803 (18) 24.551 (19) 22.033 (19) Nikita Mazepin 25.097 (20) 24.617 (20) 22.161 (20) Hız ölçüm noktasında Ferrari ve Mercedes motorlu araçlar zirvede yer aldı. Haas Ferrari pilotu Mick Schumacher, hız ölçüm noktasında 320.1 km/s hıza çıktı. Onu 1 km/s geriden Nicholas Latifi ve 3.7 km/s geriden Sebastian Vettel takip etti. Hız ölçüm noktası: Poz. Sürücü Takım Motor Hız (kph/mph) Fark 1 Mick Schumacher Haas Ferrari 320.1 (198.9) 2 Nicholas Latifi Williams Mercedes 319.1 (198.3) -1.0 3 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 316.4 (196.6) -3.7 4 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 316.0 (196.4) -4.1 5 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 315.8 (196.2) -4.3 6 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 314.5 (195.4) -5.6 7 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 314.3 (195.3) -5.8 8 Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 314.1 (195.2) -6.0 9 Fernando Alonso Alpine Renault 313.7 (194.9) -6.4 10 Esteban Ocon Alpine Renault 312.7 (194.3) -7.4 11 George Russell Williams Mercedes 312.5 (194.2) -7.6 12 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 312.1 (193.9) -8.0 13 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 311.7 (193.7) -8.4 14 Nikita Mazepin Haas Ferrari 311.3 (193.4) -8.8 15 Lando Norris McLaren Mercedes 310.8 (193.1) -9.3 16 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 310.6 (193.0) -9.5 17 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 310.6 (193.0) -9.5 18 Sergio Perez Red Bull Honda 310.1 (192.7) -10.0 19 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 309.4 (192.3) -10.7 20 Max Verstappen Red Bull Honda 308.7 (191.8) -11.4