Verstappen: "Mercedes pilotları dalgalanma tartışmalarında, diğerleri adına konuşmamalı"

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Formula 1'in 2022 yılında zemin etkili araçlara dönmesinin ardından Formula 1 takımları, araçların düzlüklerde ve yüksek hızlı virajlarda dalgalanması problemiyle boğuşuyorlar.

Bazı takımlar sorunu kısa sürede ortan kaldırmayı veya kontrol altına almayı başarırken, Mercedes bu durumdan en çok etkilenen takımlardan birisi oldu.

FIA, bu hafta başında güvenlik gerekçesiyle yeni bir direktif yayınladı ve araçların ne kadar dalgalanabileceğine ilişki bir ölçü belirleyeceğini duyurdu.

Cuma günkü basın toplantısında konuşan Hamilton, sürücülerin güvenliğinin her şeyden önce gelmesi gerektiğini dile getirdi. İngiliz pilot aynı zamanda bazı sürücülerin basın karşısındayken, arka planda olduğundan farklı yorumlarda bulunduğunu da öne sürdü.

Hamilton, ''İnsanların bakış açılarını ve görüşlerini farklı ışık altında görmek her zaman ilginçtir. Bazı insanlar yüzünüze karşı, arka planda olduğundan farklı şeyler söylüyorlar." dedi.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından konuşan Verstappen, Hamilton'ın bu sözlerle kendisini işaret edip etmediği sorulduğunda, "Ben her zaman çok dürüst ve açık sözlü oldum." diye cevap verdi.

Hamilton'ın söylediklerine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda ise, "Sadece o değil, takım arkadaşı da öyle. Başkaları adına konuşuyorlar."

"Sadece kendilerine odaklanmalı ve kendi düşüncelerini söylemeliler. Başkalarının yerine değil kendileri adlarına konuşmalılar." dedi.

Hamilton ve takım arkadaşı George Russell, dalgalanma kaynaklı güvenlik sorunlarını en çok gündeme getiren isimler arasında yer alıyorlar.

Bu süreçte güvenlik endişeleri konusunda Mercedes pilotlarıyla aynı fikirde olan isimler var ancak bazı isimler de Verstappen'le benzer görüşte.

George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images