Szafnauer: "Alonso tüm yeteneğini ve deneyimini ortaya koydu"

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Fernando Alonso, Montreal hafta sonunun şimdiye kadar öne çıkan isimlerinden birisi oldu ve sıralama turlarında yağmur altında ikinci en iyi zamanı yaptı.

10 yıl sonra ilk kez ilk çizgiyi alan Alonso, yarıştan sonra pek çok övgü aldı ve bu övgülerden biri de takım patronu Otmar Szafnauer'e ait.

Szafnauer, seansın ardından şöyle dedi: "Alpine'e katıldığımdan bu yana en iyi sıralama turlarımızdı ve gerçekten iyi gitti."

"Bakü'de oldukça iyi bir tempoya sahiptik ve araç üzerinde çalışmaya devam ettik. Bu hafta sonu da en başından itibaren hızlıydık. Fakat tabii ki Fernando yeteneğini gösterdi ve tüm deneyimini kullandı. Bu da ilk çizgiyi almamızı sağladı."

"Fernando her türlü şarta çok çabuk adapte olma yeteneğine sahip. Bu onun doğal yeteneği. Bu yüzden hemen doğru tempoyu gösteriyor ve zorlu şartlarda mücadele ediyorken bu uyum yeteneği çok faydalı oluyor."

"Bazen deneyimin gençliğin coşkusundan daha önemli olduğunu gösteriyor!"

Yarışla ilgili soruya da yanıt veren Szafnauer, "Kuru zeminde geçen antrenman turlarında aracın performansı gayet iyiydi. Her iki sürücü de sert lastiklerle uzun sürüşler yaptı ve bu nedenle yeterli bilgiye sahibiz."

"Bu açıdan yarış için yeterli hazırlığa sahip olmamızı umuyorum."

"Her iki sürücümüzün de yarışta puan kazanma şansı yüksek. Özellikle Fernando tüm hafta sonu mükemmel şekilde sürdü ve artık tamamen yarışta nasıl iyi puanlar alabileceğine odaklandık."

"İyi bir strateji geliştirmeye ve iki araçla da çok sayıda puan almaya çalışacağız." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, in the post Qualifying Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images