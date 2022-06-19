Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Kanada GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler Sonraki / Verstappen: "Mercedes pilotları dalgalanma tartışmalarında, diğerleri adına konuşmamalı"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Szafnauer: "Alonso tüm yeteneğini ve deneyimini ortaya koydu"

Alpine Takım Patronu Otmar Szafnauer, Fernando Alonso'nun sıralama turlarında elde ettiği başarıdan övgüyle bahsetti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Szafnauer: "Alonso tüm yeteneğini ve deneyimini ortaya koydu"
Haberi dinle

Fernando Alonso, Montreal hafta sonunun şimdiye kadar öne çıkan isimlerinden birisi oldu ve sıralama turlarında yağmur altında ikinci en iyi zamanı yaptı.

10 yıl sonra ilk kez ilk çizgiyi alan Alonso, yarıştan sonra pek çok övgü aldı ve bu övgülerden biri de takım patronu Otmar Szafnauer'e ait.

Szafnauer, seansın ardından şöyle dedi: "Alpine'e katıldığımdan bu yana en iyi sıralama turlarımızdı ve gerçekten iyi gitti."

"Bakü'de oldukça iyi bir tempoya sahiptik ve araç üzerinde çalışmaya devam ettik. Bu hafta sonu da en  başından itibaren hızlıydık. Fakat tabii ki Fernando yeteneğini gösterdi ve tüm deneyimini kullandı. Bu da ilk çizgiyi almamızı sağladı."

"Fernando her türlü şarta çok çabuk adapte olma yeteneğine sahip. Bu onun doğal yeteneği. Bu yüzden hemen doğru tempoyu gösteriyor ve zorlu şartlarda mücadele ediyorken bu uyum yeteneği çok faydalı oluyor."

"Bazen deneyimin gençliğin coşkusundan daha önemli olduğunu gösteriyor!"

Yarışla ilgili soruya da yanıt veren Szafnauer, "Kuru zeminde geçen antrenman turlarında aracın performansı gayet iyiydi. Her  iki sürücü de sert lastiklerle uzun sürüşler yaptı ve bu nedenle yeterli bilgiye sahibiz."

"Bu açıdan yarış için yeterli hazırlığa sahip olmamızı umuyorum."

"Her iki sürücümüzün de yarışta puan kazanma şansı yüksek. Özellikle Fernando tüm hafta sonu mükemmel şekilde sürdü ve artık tamamen yarışta nasıl iyi puanlar alabileceğine odaklandık."

"İyi bir strateji geliştirmeye ve iki araçla da çok sayıda puan almaya çalışacağız." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, in the post Qualifying Press Conference

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, in the post Qualifying Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Kanada GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Önceki haber

Kanada GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Sonraki haber

Verstappen: "Mercedes pilotları dalgalanma tartışmalarında, diğerleri adına konuşmamalı"

Verstappen: "Mercedes pilotları dalgalanma tartışmalarında, diğerleri adına konuşmamalı"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım" Kanada GP
Formula 1

Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım"

Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik" Kanada GP
Formula 1

Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik"

Audi, Sauber ile mi ortaklık kuracak? Kanada GP
Formula 1

Audi, Sauber ile mi ortaklık kuracak?

Son Haberler

Horner, Wolff'un güvenlik endişelerini bilerek abarttığını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Horner, Wolff'un güvenlik endişelerini bilerek abarttığını düşünüyor

Karanlık hafta sonu: 1960 Belçika GP
Formula 1 Formula 1

Karanlık hafta sonu: 1960 Belçika GP

Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım"
Formula 1 Formula 1

Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım"

Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.